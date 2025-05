Lorde mówi, że Charli XCX miała wpływ na jej nadchodzący album: „BRAT dało mi dużego kopa”

Lorde wyjawiła, jak współpraca z Charli XCX wpłynęła na jej nadchodzący album „Virgin”, który ma ukazać się 27 czerwca nakładem Republic Records. Będzie to jej pierwszy album od wydania „Solar Power” w 2021 roku. Na razie artystka podzieliła się nostalgiczno-emocjonalnym singlem „What Was That”.

Wpływ Charli XCX na twórczość Lorde

Lorde, w rozmowie z Jackiem Saundersem z BBC Radio 1, opowiedziała o wpływie remiksu „Girl, so confusing” z udziałem Charli XCX na proces twórczy nad „Virgin”. „‘BRAT’ dało mi dużego kopa w wielu aspektach” – powiedziała. „Zmusiło mnie to do dalszego określenia tego, co robię, ponieważ Charli tak mistrzowsko zdefiniowała wszystko w ‘BRAT’, a ja wiedziałam, że to, co robię, jest zupełnie inne”.

Artystka dodała, że gdy widzisz, jak twój kolega z branży stawia wyżej poprzeczkę, naturalnie czujesz się zmuszony do podjęcia wyzwania. „Kiedy kolega rzuca ci wyzwanie w ten sposób, myślisz: ‘OK, tak, musimy podnieść poprzeczkę’. Rozmawiałam z wieloma osobami po fachu, którzy czuli to samo. To naprawdę świetne, jestem bardzo wdzięczna Charli” – dodała.

Twórczość w stylu surowej wrażliwości

Lorde wyjaśniła, że zaczęła pisać w sposób bardzo „nagi”, a remix „Girl, so confusing” zachęcił ją do kontynuowania tego kierunku twórczości. „‘BRAT’ wyszło i ona robiła to z drugiej strony, a my robiłyśmy ten remiks razem, spotykając się w tym miejscu surowej wrażliwości i otwierając to, co najgłębsze” – powiedziała. „Reakcje ludzi były bardzo pozytywne, pomyślałam: ‘OK, fajnie, to jest coś, czym warto się zajmować’”.

Remix jako forma inspiracji

Remiks „Girl, so confusing” powstał, gdy Charli wyjawiła, że Lorde była częściową inspiracją dla oryginalnych słów piosenki, wyznając, że była „super zazdrosna” o sukces „Royals” Lorde. Ta zazdrość stała się inspiracją do napisania pre-chorusa: „Ludzie mówią, że jesteśmy podobne / Mówią, że mamy te same włosy / Rozmawiamy o robieniu muzyki / Ale nie wiem, czy to szczere”.

Kilka tygodni po premierze „BRAT” Charli XCX zaprezentowała nową wersję utworu, tym razem z udziałem Lorde. Wersja ta zawierała pamiętny wers Lorde, która otworzyła go słowami: „Szczerze mówiąc, byłam bez słów / Kiedy obudziłam się do twojej wiadomości głosowej / Opowiedziałaś mi, jak się czułaś / Zróbmy to na remiksie”.

Charli wyjaśniła, że to remix był pomysłem Lorde, wspominając: „Dzień przed wydaniem piosenki wysłałam jej wiadomość głosową. [Lorde] odpowiedziała natychmiast i powiedziała: ‘O mój Boże, nie wiedziałam, że tak się czujesz. Przepraszam’. A potem powiedziała: ‘Wiesz co, może powinnam być na wersji tej piosenki’. Nawet jej tego nie zapytałam, to ona sama to zasugerowała”.