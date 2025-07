Lor prezentują singiel „mario”

fot. Julia Bader

Po krótkiej przerwie zespół Lor wraca z nowym utworem zatytułowanym “mario” – subtelną, emocjonalną piosenką, która mimo nostalgicznego brzmienia, ma szansę stać się jednym z najciekawszych letnich przebojów tego roku.

W swoim nowym singlu Lor zabierają słuchaczy w podróż przez wspomnienia po zakończonej relacji. Ale nie znajdziemy tu dramatyzmu czy rozpaczy – zamiast tego jest cicha siła, godność i kobieca wrażliwość, która pozwala przeżyć stratę, zrozumieć ją i iść dalej. To muzyczny portret emocjonalnej dojrzałości, oparty na drobnych gestach, wspomnieniach i osobistych detalach: wełniany koc, niezebrane pranie, świerkowy las, Mario Kart – fragmenty codzienności, które nabierają znaczenia dopiero wtedy, gdy już ich nie ma.

„Piosenka opowiada o relacji, która już się skończyła, ale zostawiła po sobie mnóstwo drobiazgów – wspomnień, sytuacji, przedmiotów, które z jednej strony śmieszą, z drugiej mogą trochę boleć, a, mimo rozstania, istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną z nami na zawsze

Mamy nadzieję, że, tak jak nam „mario” towarzyszył w ostatnich tygodniach, tak i do Was dołączy w drugiej połowie lata” – Lor

Kompozycja łączy melancholię z lekkim, letnim brzmieniem. “mario” to także kolejny dowód na to, że Lor to nie tylko zespół muzyczny, ale artystyczna wspólnota kobieca – twórcza przyjaźń, która daje przestrzeń do opowiadania historii w autentyczny, szczery sposób. W świecie, który często wymaga głośnych emocji, Lor udowadniają, że cichość i delikatność mogą być równie mocne. Ich piosenki są jak rozmowy między przyjaciółkami – takie, które odbywają się szeptem, ale zostają na długo.

Utwór “mario” jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Towarzyszy mu klimatyczny teledysk, który jeszcze mocniej podkreśla delikatną emocjonalność utworu.