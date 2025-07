Łona wyreżyserował film. Produkcja zadebiutuje jutro na dużym ekranie

fot. P. Tarasewicz

Po tym jak Webber skomponował muzykę do musicalu „1989”, także Łona pokazał, że może realizować się artystycznie na innych polach. Artysta zadebiutował jako reżyser, stając za kamerą krótkometrażowego filmu „Poniedziałek: Paprotka”, który już jutro będzie można zobaczyć we Wrocławiu w ramach festiwalu Nowe Horyzonty.

„Poniedziałek: Paprotka” to historia obrotnego prawnika, który w drodze do pracy nieopatrznie odbiera telefon od klienta, ładując się w sam środek sporu między przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy może i są drobni, ale ich konflikt — gigantyczny. Zaginione dokumenty uruchamiają lawinę oskarżeń i oczekiwań, które mecenas po mistrzowsku rozgrywa zza kierownicy. Do czasu.

Produkcja jest już dostępna w internecie

Krótkometrażowy debiut reżyserski Adama „Łony” Zielińskiego jest trochę kinem drogi, trochę obrazem z gatunku “legal drama”, a trochę filmem akcji. Głównie jednak błyskotliwym komediodramatem, którego bohaterowie są o wiele bardziej wściekli niż szybcy. W fabule da się usłyszeć echa rapowej twórczości reżysera, który z właściwą sobie swadą i humanizmem pochyla się nad tym, co w nas mniej chwalebne.

„Paprotka” to opowieść na wskroś szczecińska, powstała w szczecińskich głowach, na szczecińskich drogach i niemal w całości szczecińskimi rękami. W roli głównej wystąpił Dawid Dziarkowski, w pozostałych Adam Kuzycz-Berezowski, Joanna Matuszak i Sławomir Kołakowski. Scenariusz Łona napisał wraz z Jakubem Litke i Adamem Barwińskim. Za zdjęcia odpowiadają Michał Bączyński i Piotr Pelo Gołdych, a za produkcję — Ewelina Marcinkowska. Montażem zajął się Nikodem Chabior, a muzykę skomponowali Andrzej Konieczny i Kacper Krupa.

Film został wyprodukowany przez szczecińskie studio Kinomotiv.

Efekty możecie zobaczyć tutaj.

Oficjalne pokazy na Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu:

22.07. – 12:45 Kino NH5

24.07. – 22:00 DCF Lwów

26.07. – 16:00 DCF Lalka