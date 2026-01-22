Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender zdobyli najwięcej nominacji do BRIT Awards 2026

Tegoroczna gala BRIT Awards 2026 odbędzie się po raz pierwszy w Manchesterze, w hali Co-op Live Arena, w sobotę 28 lutego. Po raz szósty gospodarzem wydarzenia będzie Jack Whitehall.

W tym roku głównym zwycięzcą BRITs Critics’ Choice Award został szkocki artysta Jacob Alon, pokonując Rose Gray i SIENNA SPIRO. Poprzednimi laureatami tej nagrody byli m.in. Adele, Florence and the Machine, Ellie Goulding, Sam Smith i Jorja Smith.

Najwięcej nominacji: Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender

Wśród tegorocznych nominowanych na szczególną uwagę zasługują Lola Young i Olivia Dean, które otrzymały po pięć nominacji, a tuż za nimi plasuje się Sam Fender z czterema nominacjami.

Kategorie nominacji – najważniejsze nazwiska

Artysta Roku (Artist Of The Year)

Dave, Fred Again.., JADE, Lily Allen, Little Simz, Lola Young, Olivia Dean, PinkPantheress, Sam Fender, Self Esteem

Grupa Roku (Group Of The Year)

The Last Dinner Party, Pulp, Sleep Token, Wet Leg, Wolf Alice

Album Roku (Mastercard Album Of The Year)

Dave – The Boy Who Played The Harp

Lily Allen – West End Girl

Olivia Dean – The Art Of Loving

Sam Fender – People Watching

Wolf Alice – The Clearing

Przełomowy Artysta (Breakthrough Artist)

Barry Can’t Swim, Esdeekid, Jim Legxacy, Lola Young, Skye Newman

Artysta Międzynarodowy (International Artist)

Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Rosalia, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift, Tyler, The Creator

Międzynarodowa Grupa (International Group)

Geese, HAIM, HUNTR/X, Tame Impala, Turnstile

Piosenka Roku (Song Of The Year)

Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Lewis Capaldi – Survive

Lola Young – Messy

Olivia Dean – Man I Need

RAYE – Where Is My Husband?

Sam Fender & Olivia Dean – Rein Me In

Myles Smith – Nice To Meet You

Piosenka Międzynarodowa (International Song)

Alex Warren – Ordinary

Chappell Roan – Pink Pony Club

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Taylor Swift – The Fate Of Ophelia

Gatunki muzyczne – nominowani

Alternatywa/Rock : Blood Orange, Lola Young, Sam Fender, Wet Leg, Wolf Alice

Pop : JADE, Lily Allen, Lola Young, Olivia Dean, RAYE

Hip-Hop/Grime/Rap : Central Cee, Dave, Jim Legxacy, Little Simz, Loyle Carner

R&B : Jim Legxacy, Kwn, Mabel, Sasha Keable, Sault

Dance: Calvin Harris & Clementine Douglas, FKA Twigs, Fred Again.. & Skepta & PlaqueBoyMax, PinkPantheress, Sammy Virji

Ciekawostki BRIT Awards 2026

Olivia Dean będzie pierwszą artystką, która wystąpi na scenie podczas ceremonii.

Tegoroczna gala ma rekordową liczbę nominowanych kobiet i artystów niebinarnych – prawie 70% nominacji.

Piosenki do filmów nominowane w tym roku obejmują Defying Gravity (Cynthia Erivo i Ariana Grande) oraz Golden (HUNTR/X).

Trofeum BRIT Awards zaprojektował Matthew Williamson, a inspiracją była wytrwałość i energia Manchesteru.

Transmisja i stacje telewizyjne

BRIT Awards 2026 będzie transmitowana wyłącznie na ITV1, ITVX, STV i STV Player. Poprzednia edycja należała do Charli XCX, która zdobyła pięć nagród.