Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender zdobyli najwięcej nominacji do BRIT Awards 2026

BRIT Awards 2026 po raz pierwszy w Manchesterze

2026.01.22

Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender zdobyli najwięcej nominacji do BRIT Awards 2026

Tegoroczna gala BRIT Awards 2026 odbędzie się po raz pierwszy w Manchesterze, w hali Co-op Live Arena, w sobotę 28 lutego. Po raz szósty gospodarzem wydarzenia będzie Jack Whitehall.

W tym roku głównym zwycięzcą BRITs Critics’ Choice Award został szkocki artysta Jacob Alon, pokonując Rose Gray i SIENNA SPIRO. Poprzednimi laureatami tej nagrody byli m.in. Adele, Florence and the Machine, Ellie Goulding, Sam Smith i Jorja Smith.

Najwięcej nominacji: Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender

Wśród tegorocznych nominowanych na szczególną uwagę zasługują Lola Young i Olivia Dean, które otrzymały po pięć nominacji, a tuż za nimi plasuje się Sam Fender z czterema nominacjami.

Kategorie nominacji – najważniejsze nazwiska

Artysta Roku (Artist Of The Year)
Dave, Fred Again.., JADE, Lily Allen, Little Simz, Lola Young, Olivia Dean, PinkPantheress, Sam Fender, Self Esteem

Grupa Roku (Group Of The Year)
The Last Dinner Party, Pulp, Sleep Token, Wet Leg, Wolf Alice

Album Roku (Mastercard Album Of The Year)
Dave – The Boy Who Played The Harp
Lily Allen – West End Girl
Olivia Dean – The Art Of Loving
Sam Fender – People Watching
Wolf Alice – The Clearing

Przełomowy Artysta (Breakthrough Artist)
Barry Can’t Swim, Esdeekid, Jim Legxacy, Lola Young, Skye Newman

Artysta Międzynarodowy (International Artist)
Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Rosalia, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift, Tyler, The Creator

Międzynarodowa Grupa (International Group)
Geese, HAIM, HUNTR/X, Tame Impala, Turnstile

Piosenka Roku (Song Of The Year)
Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Lewis Capaldi – Survive
Lola Young – Messy
Olivia Dean – Man I Need
RAYE – Where Is My Husband?
Sam Fender & Olivia Dean – Rein Me In
Myles Smith – Nice To Meet You

Piosenka Międzynarodowa (International Song)
Alex Warren – Ordinary
Chappell Roan – Pink Pony Club
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Taylor Swift – The Fate Of Ophelia

Gatunki muzyczne – nominowani

  • Alternatywa/Rock: Blood Orange, Lola Young, Sam Fender, Wet Leg, Wolf Alice

  • Pop: JADE, Lily Allen, Lola Young, Olivia Dean, RAYE

  • Hip-Hop/Grime/Rap: Central Cee, Dave, Jim Legxacy, Little Simz, Loyle Carner

  • R&B: Jim Legxacy, Kwn, Mabel, Sasha Keable, Sault

  • Dance: Calvin Harris & Clementine Douglas, FKA Twigs, Fred Again.. & Skepta & PlaqueBoyMax, PinkPantheress, Sammy Virji

Ciekawostki BRIT Awards 2026

  • Olivia Dean będzie pierwszą artystką, która wystąpi na scenie podczas ceremonii.

  • Tegoroczna gala ma rekordową liczbę nominowanych kobiet i artystów niebinarnych – prawie 70% nominacji.

  • Piosenki do filmów nominowane w tym roku obejmują Defying Gravity (Cynthia Erivo i Ariana Grande) oraz Golden (HUNTR/X).

  • Trofeum BRIT Awards zaprojektował Matthew Williamson, a inspiracją była wytrwałość i energia Manchesteru.

Transmisja i stacje telewizyjne

BRIT Awards 2026 będzie transmitowana wyłącznie na ITV1, ITVX, STV i STV Player. Poprzednia edycja należała do Charli XCX, która zdobyła pięć nagród.

