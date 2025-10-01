Lola Young ogłosiła „przerwę w karierze” po tym jak zasłabła podczas ostatniego koncertu

Brytyjska wokalistka Lola Young ogłosiła przerwę w karierze po tym, jak w miniony weekend zasłabła podczas występu na festiwalu All Things Go Music Festival w Nowym Jorku.

„Potrzebuję czasu dla siebie”

Artystka, znana z hitu Messy, poinformowała we wtorek na Instagramie, że „znika na jakiś czas” i wszystkie jej koncerty zostają odwołane. W krótkim oświadczeniu podziękowała fanom za wsparcie, przepraszając jednocześnie za zawiedzione oczekiwania:

– Mam nadzieję, że dacie mi drugą szansę, gdy wrócę silniejsza.

Zasłabnięcie na scenie

Do dramatycznego incydentu doszło w sobotę, gdy Lola straciła przytomność w trakcie swojego występu. Jeszcze tego samego wieczoru uspokoiła fanów w mediach społecznościowych, zapewniając, że „czuje się dobrze”.

Wcześniejsze odwołania i troska o zdrowie psychiczne

Dzień wcześniej piosenkarka niespodziewanie odwołała swój udział w koncercie Audacy’s We Can Survive. Jej menedżer, Nick Shymansky, zasugerował, że decyzja była związana z kwestiami zdrowia psychicznego, podkreślając, że czasem zespół musi podjąć „działania ochronne, aby zapewnić jej bezpieczeństwo”.

Co dalej z karierą?

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w karierze Loli Young. Fani mają jednak nadzieję, że artystka powróci na scenę w lepszej formie – zarówno fizycznej, jak i psychicznej.