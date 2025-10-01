Szukaj
CGM

Lola Young ogłosiła „przerwę w karierze” po tym jak zasłabła podczas ostatniego koncertu

Wszystkie koncerty artystki zostały odwołane

2025.10.01

opublikował:

Lola Young ogłosiła „przerwę w karierze” po tym jak zasłabła podczas ostatniego koncertu

Brytyjska wokalistka Lola Young ogłosiła przerwę w karierze po tym, jak w miniony weekend zasłabła podczas występu na festiwalu All Things Go Music Festival w Nowym Jorku.

„Potrzebuję czasu dla siebie”

Artystka, znana z hitu Messy, poinformowała we wtorek na Instagramie, że „znika na jakiś czas” i wszystkie jej koncerty zostają odwołane. W krótkim oświadczeniu podziękowała fanom za wsparcie, przepraszając jednocześnie za zawiedzione oczekiwania:

– Mam nadzieję, że dacie mi drugą szansę, gdy wrócę silniejsza.

Zasłabnięcie na scenie

Do dramatycznego incydentu doszło w sobotę, gdy Lola straciła przytomność w trakcie swojego występu. Jeszcze tego samego wieczoru uspokoiła fanów w mediach społecznościowych, zapewniając, że „czuje się dobrze”.

Wcześniejsze odwołania i troska o zdrowie psychiczne

Dzień wcześniej piosenkarka niespodziewanie odwołała swój udział w koncercie Audacy’s We Can Survive. Jej menedżer, Nick Shymansky, zasugerował, że decyzja była związana z kwestiami zdrowia psychicznego, podkreślając, że czasem zespół musi podjąć „działania ochronne, aby zapewnić jej bezpieczeństwo”.

Co dalej z karierą?

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w karierze Loli Young. Fani mają jednak nadzieję, że artystka powróci na scenę w lepszej formie – zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

 

Popularne newsy

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu
NEWS

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder
NEWS

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder

Ten Typ Mes chciałby się zakochać
NEWS

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Spotify szykuje się do rewolucji
NEWS

Spotify szykuje się do rewolucji

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce
NEWS

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie
NEWS

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie

Rita Ora planuje dokument: „Filmowałam siebie przez ostatnie osiem lat”
NEWS

Rita Ora planuje dokument: „Filmowałam siebie przez ostatnie osiem lat”

Polecane

CGM
Babcia Jay-Z, Hattie White, świętuje 100. urodziny. Niezapomniana impreza z udziałem gwiazd i występem Steviego Wondera

Babcia Jay-Z, Hattie White, świętuje 100. urodziny. Niezapomniana impr ...

Impreza pełna gwiazd

36 minut temu

CGM
Rob Halford z Judas Priest poślubił partnera w tajemnicy. Po roku zdradził szczegóły ślubu

Rob Halford z Judas Priest poślubił partnera w tajemnicy. Po roku zdra ...

Legendarny wokalista metalowej kapeli ujawnił radosną nowinę

53 minuty temu

CGM
Cardi B i Nicki Minaj w ostrej wojnie na obelgi w social mediach

Cardi B i Nicki Minaj w ostrej wojnie na obelgi w social mediach

Tekst piosenki Cardi Nicki porównała do rymowanek z programu Barney the Dinosaur.

59 minut temu

CGM
Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”

Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, ...

„Czułam się uwięziona”

2 godziny temu

CGM
Jest akt oskarżenia Ryszarda Rynkowskiego. Muzykowi grozi do trzech lat więzienia

Jest akt oskarżenia Ryszarda Rynkowskiego. Muzykowi grozi do trzech la ...

Policja w Brodnicy potwierdziła, że artysta prowadził pojazd mając 1,6 promila alkoholu we krwi

2 godziny temu

CGM
Ella Eyre z nowym singlem „hell yeah”

Ella Eyre z nowym singlem „hell yeah”

Piosenka zapowiada drugi album w karierze charyzmatycznej artystki.

9 godzin temu