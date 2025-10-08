Logic ostro zrugał fana: „Czy ty skurwy***ie, piszesz smsa w momencie, gdy ja daje z siebie wszystko?”

fot. mat. pras.
Podczas sobotniego koncertu w Red Rocks Amphitheatre, Logic przerwał występ, by ostro zwrócić uwagę jednemu z fanów siedzących w pierwszym rzędzie. Artysta zauważył, że mężczyzna pisze SMS-y w trakcie jego występu i postanowił natychmiast zareagować.
Logic, znany z energicznych koncertów i zaangażowania w kontakt z publicznością, nie krył irytacji:
„Skurwy***ie, czy ty właśnie piszesz SMS-y, kiedy daję z siebie wszystko? Zabierzcie tego gościa stąd!” – krzyknął ze sceny.
Po chwili jednak złagodził ton, dopytując, czy fan pisze do swojej dziewczyny. Gdy ten potwierdził, raper dodał:
„Okej, rozumiem. Kochasz ją, szanuję to. Ale możesz zrobić mi przysługę i po prostu skupić się na koncercie przez chwilę?”
Maaan who does Logic think he is? 😭😭😭😭 pic.twitter.com/9mNrRmcvFK
— BSOLZ (@BSOLZ_) October 6, 2025
Reakcje fanów: podzielone opinie w sieci
Nagranie z incydentu szybko obiegło media społecznościowe, wywołując falę komentarzy. Część internautów stanęła po stronie Logica, twierdząc, że pisanie SMS-ów w pierwszym rzędzie to brak szacunku dla artysty. Inni jednak uznali, że raper przesadził, publicznie zawstydzając fana.
Jeden z użytkowników platformy X (dawniej Twitter) napisał ironicznie:
„Gdybym to ja był na jego miejscu, pozwałbym Logica za stres pourazowy i upokorzenie.”
Inny komentował:
„Rozumiem, że to niegrzeczne, ale mógł to załatwić po cichu, bez robienia show.”
Logic skupia się na nowym projekcie muzycznym
Logic nie zwalnia tempa. W 2025 roku raper wydał kilka nowych singli zapowiadających projekt zatytułowany „SideQuest”, w tym utwory Witness oraz NOBODY SAFE. Na razie nie wiadomo, kiedy ukaże się pełny album.
W międzyczasie artysta zadebiutował również jako reżyser filmowy – jego pierwszy film „Paradise Records!” miał premierę na początku tego roku.