Logic ostro zrugał fana: „Czy ty skurwy***ie, piszesz smsa w momencie, gdy ja daje z siebie wszystko?”

Incydent na koncercie Logica w Red Rocks Amphitheatre

2025.10.08

opublikował:

fot. mat. pras.

Podczas sobotniego koncertu w Red Rocks Amphitheatre,  Logic przerwał występ, by ostro zwrócić uwagę jednemu z fanów siedzących w pierwszym rzędzie. Artysta zauważył, że mężczyzna pisze SMS-y w trakcie jego występu i postanowił natychmiast zareagować.

Logic, znany z energicznych koncertów i zaangażowania w kontakt z publicznością, nie krył irytacji:

„Skurwy***ie, czy ty właśnie piszesz SMS-y, kiedy daję z siebie wszystko? Zabierzcie tego gościa stąd!” – krzyknął ze sceny.

Po chwili jednak złagodził ton, dopytując, czy fan pisze do swojej dziewczyny. Gdy ten potwierdził, raper dodał:

„Okej, rozumiem. Kochasz ją, szanuję to. Ale możesz zrobić mi przysługę i po prostu skupić się na koncercie przez chwilę?”

 

Reakcje fanów: podzielone opinie w sieci

Nagranie z incydentu szybko obiegło media społecznościowe, wywołując falę komentarzy. Część internautów stanęła po stronie Logica, twierdząc, że pisanie SMS-ów w pierwszym rzędzie to brak szacunku dla artysty. Inni jednak uznali, że raper przesadził, publicznie zawstydzając fana.

Jeden z użytkowników platformy X (dawniej Twitter) napisał ironicznie:

„Gdybym to ja był na jego miejscu, pozwałbym Logica za stres pourazowy i upokorzenie.”

Inny komentował:

„Rozumiem, że to niegrzeczne, ale mógł to załatwić po cichu, bez robienia show.”

Logic skupia się na nowym projekcie muzycznym

Logic nie zwalnia tempa. W 2025 roku raper wydał kilka nowych singli zapowiadających projekt zatytułowany „SideQuest”, w tym utwory Witness oraz NOBODY SAFE. Na razie nie wiadomo, kiedy ukaże się pełny album.

W międzyczasie artysta zadebiutował również jako reżyser filmowy – jego pierwszy film „Paradise Records!” miał premierę na początku tego roku.

