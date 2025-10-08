Logic ostro zrugał fana: „Czy ty skurwy***ie, piszesz smsa w momencie, gdy ja daje z siebie wszystko?”

fot. mat. pras.

Podczas sobotniego koncertu w Red Rocks Amphitheatre, Logic przerwał występ, by ostro zwrócić uwagę jednemu z fanów siedzących w pierwszym rzędzie. Artysta zauważył, że mężczyzna pisze SMS-y w trakcie jego występu i postanowił natychmiast zareagować.

Logic, znany z energicznych koncertów i zaangażowania w kontakt z publicznością, nie krył irytacji:

„Skurwy***ie, czy ty właśnie piszesz SMS-y, kiedy daję z siebie wszystko? Zabierzcie tego gościa stąd!” – krzyknął ze sceny.

Po chwili jednak złagodził ton, dopytując, czy fan pisze do swojej dziewczyny. Gdy ten potwierdził, raper dodał:

„Okej, rozumiem. Kochasz ją, szanuję to. Ale możesz zrobić mi przysługę i po prostu skupić się na koncercie przez chwilę?”