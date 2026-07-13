Lizzo szczerze o utracie wagi. „To nie ma jednej przyczyny”

Lizzo odniosła się do licznych komentarzy dotyczących swojej przemiany. W nowym wywiadzie artystka wyjaśniła, że jej utrata wagi nie jest efektem jednego konkretnego czynnika. Podkreśliła również, że jej masa ciała wciąż się zmienia i nie zamierza sprowadzać swojej historii wyłącznie do wyglądu.

Lizzo wyjaśnia, dlaczego schudła

W rozmowie z The Guardian wokalistka przyznała, że wiele osób próbuje znaleźć jedną odpowiedź na pytanie o jej metamorfozę, jednak rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona.

– Jest wiele powodów. Ludzie zawsze chcą sprowadzić wszystko do jednego nagłówka, jednej przyczyny. Tymczasem kilka rzeczy może być prawdą jednocześnie – powiedziała.

Lizzo wyjaśniła, że jednym z powodów zmian były problemy zdrowotne.

– Byłam w momencie, w którym moja waga powodowała bóle stawów i różne dolegliwości. Odcięłam się też od internetu i skupiłam na tym, na co miałam wpływ – swoim ciele, stylu życia, codziennych nawykach i rutynie. To właśnie doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dziś – dodała.

Artystka zaprzecza plotkom

Lizzo od 2024 roku przechodzi stopniową przemianę, jednak wielokrotnie podkreślała, że nie korzystała z leków z grupy GLP-1, o których często spekuluje się w kontekście szybkiej utraty wagi celebrytów.

Wokalistka zaznaczyła również, że jej waga nie jest stała.

– Od zeszłego roku przytyłam około 20 funtów (około 9 kilogramów), więc jeśli ktoś chce pytać mnie także o przybieranie na wadze, proszę bardzo – stwierdziła.

Lizzo o presji dotyczącej wyglądu

Artystka zwróciła uwagę na ogromną presję, z jaką mierzą się kobiety, szczególnie te będące w centrum zainteresowania mediów.

– Istnieje system, który nieustannie wywiera presję, zwłaszcza na kobiety i szczególnie na kobiety będące osobami publicznymi. Jego celem jest sprawienie, byśmy czuły się źle same ze sobą. Nie zatrzyma się, dopóki nie uwierzymy we wszystkie kłamstwa i nie kupimy każdego produktu, który ma nas rzekomo naprawić – powiedziała.

Lizzo od lat podkreśla, że najważniejsze jest zdrowie oraz dobre samopoczucie, a nie spełnianie oczekiwań dotyczących wyglądu.