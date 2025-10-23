Linkin Park wrócili na scenę siedem lat po śmierci Chestera Benningtona. Mike Shinoda zdradza kulisy reaktywacji

Siedem lat po tragicznej śmierci Chestera Benningtona zespół Linkin Park zdecydował się na reaktywację. Do składu dołączyła nowa wokalistka, Emily Armstrong, wcześniej występująca w grupie Dead Sara, a także perkusista Colin Brittain, zastępując Roba Bourdona. Powrót zespołu zaowocował wydaniem albumu „From Zero” oraz trasą koncertową, która cieszy się dużym zainteresowaniem fanów na całym świecie.

Skład reaktywowanego Linkin Park

Reaktywowany skład zespołu tworzą:

Mike Shinoda – drugi wokalista, gitarzysta i klawiszowiec,

Brad Delson – gitara,

Dave Farrell – bas,

Joe Hahn – syntezatory, skrecze, sample,

Emily Armstrong – wokal,

Colin Brittain – perkusja.

Jak doszło do reaktywacji zespołu?

Według Mike’a Shinody proces powrotu zespołu był powolny i naturalny. Muzycy zaczęli spotykać się i ponownie pisać muzykę, nie planując od razu trasy koncertowej ani tworzenia hitów. Ich celem było przede wszystkim otwarcie nowego rozdziału w historii zespołu i zachowanie artystycznej autentyczności.

„Nie mówiliśmy sobie: 'Wracamy z zespołem’. Po prostu spotkaliśmy się i chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie, gdy znów będziemy razem pisać muzykę. I poszło. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę szansę i zachwyceni reakcją fanów” – powiedział Shinoda w wywiadzie dla „Futuro”.

Album „From Zero” – nowy rozdział w historii Linkin Park

Album „From Zero” jest pierwszą płytą nagraną z Emily Armstrong. Zespół podkreśla, że nie tworzył albumu z myślą o hitach, lecz chciał nagrać muzykę, która w pełni odzwierciedla nowy etap w historii Linkin Park. Muzycy starają się również angażować w promocję i marketing singli, ale priorytetem pozostaje satysfakcja artystyczna i kontakt z fanami podczas koncertów.

Linkin Park – dziedzictwo i wpływ na scenę muzyczną

Linkin Park to jeden z najważniejszych zespołów XXI wieku, z ponad 100 milionami sprzedanych płyt, dwoma nagrodami Grammy, sześcioma American Music Awards i dziesiątkami wyróżnień MTV Europe Music Awards. Po śmierci Chestera Benningtona wielu fanów obawiało się o przyszłość zespołu, ale powrót z nowym składem pokazał, że Linkin Park wciąż potrafi podbijać największe sceny na świecie.