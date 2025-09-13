Szukaj
Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najlepszych lat grupy

Fred Durst rozpoczyna kawałek od deklaracji tęsknoty za Chesterem Benningtonem.

2025.09.13

foto: mfk.com.pl

Marcowy koncert w Atlas Arenie pokazał, że Limp Bizkit jest w znakomitej formie. Teraz grupa potwierdza ją nowym singlem „Making Love to Morgan Wallen”. Choć tytuł odnosi się bezpośrednio do gwiazdora country, w tekście Fred Durst wyznaje, że tęskni za Chesterem Benningtonem z Linkin Park, odnosi się także do Davida Bowiego. Żeby było jeszcze bardziej sentymentalnie, w refrenie Limp Bizkit cytują „Hey Ladies” Beastie Boys.

Co na to Morgan Wallen?

Wersy poświęcone Wallenowi znajdują się na końcu. “I make this mothe***ker diamond plated/ Makin’ love to Morgan Wallen in an elevator/ I’ll be turnin’ on you bitches like a generator/ I’ll be the greatest moth***ucker that you ever hated” – słyszymy i ciężko wyczuć, czy to atak, czy ukłon w stronę gwiazdora country. Sam Wallen póki co w żaden sposób nie odniósłsię do kawałka.

Czy „Making Love to Morgan Wallen” znajdzie się na kolejnym albumie Limp Bizkit? Póki co wiadomo, że piosenka promuje grę „Battlefield 6”.

