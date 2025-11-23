CGM

Lily Allen przyznaje, że nagranie „West End Girl” było „aktem desperacji”

Nowy album po osobistych przejściach

2025.11.23

Lily Allen przyznaje, że nagranie „West End Girl” było „aktem desperacji”

Lily Allen ujawniła, że powstanie jej nowego albumu „West End Girl” było wynikiem trudnego okresu w jej życiu i emocjonalnego impulsu, a nie przemyślanym przedsięwzięciem komercyjnym.

Nowy album po osobistych przejściach

Album „West End Girl”, będący piątą płytą w dorobku artystki, został wydany w zeszłym miesiącu, zaledwie cztery dni po niespodziewanym ogłoszeniu projektu. Płyta jest kontynuacją twórczości Lily Allen po jej wydanym w 2018 roku albumie „No Shame”.

Tworzenie płyty zajęło zaledwie 10 dni i było inspirowane rozpadem małżeństwa Allen z aktorem z serialu Stranger Things, Davidem Harbourem, który rzekomo ją zdradził.

Artystka podkreśla, że album nie jest „okrutny” i że nie czuje już zamieszania ani złości wobec wydarzeń, które go zainspirowały.

„Nie myślałam o tym jako o przedsięwzięciu komercyjnym”

„Wtedy w ogóle nie myślałam o tym jako o przedsięwzięciu komercyjnym, to był właściwie akt desperacji” – powiedziała Allen w rozmowie z Anthony Masonem dla CBS News Special.

Artystka przyznała, że w trakcie pisania nie była pewna, czy album w ogóle ujrzy światło dzienne:

„Zawsze zastanawiałam się: ‘Czy to coś, czym chcę się podzielić ze światem?’ Ale w trakcie pisania nie, bo pisanie było bardzo… hmm, nie lubię tego słowa, ale często słyszymy o katharsis czy terapii w kontekście muzyki. To dziwne pytanie: jeśli uważasz się za artystę, czy naprawdę powinieneś dzielić się tym, co dzieje się w twojej głowie? To trochę przerażające, że do tego doszliśmy jako ludzie.”

Inspiracje i koncepcja albumu

Allen zdradziła, że album był także inspirowany płytą „A Grand Don’t Come For Free” od The Streets, którą artystka porównała do filmu:

„Każda piosenka może istnieć sama, ale razem tworzą coś w rodzaju powieści. Zawsze chciałam coś takiego zrobić i tym razem po prostu się udało.”

Przed wejściem do studia Allen przygotowała 18 tytułów utworów, bez melodii i tekstów. Nikt w studiu nie wiedział, co dzieje się w jej życiu. Artystka spędziła około dwóch godzin płacząc, po czym zdecydowała:

„Stworzymy album oparty na tych uczuciach. Chciałam, aby miał początek, środek i zakończenie.”

Trasa koncertowa w 2026 roku

Lily Allen wyruszy w trasę po Wielkiej Brytanii, obejmującą teatry i areny, promując swój nowy album w 2026 roku. Bilety na koncerty w arenach będą dostępne od 27 listopada 2025 roku o godzinie 10:00 GMT.

