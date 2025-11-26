CGM

Lil Yachty o dissie Eminema: „To było niesamowite”

Ciekawe podejście do dissu Eminema

2025.11.26

opublikował:

Lil Yachty o dissie Eminema: „To było niesamowite”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Lil Yachty ujawnił, że nie poczuł się urażony, gdy Eminem wspomniał jego imię na utworze „The Ringer” z albumu Kamikaze z 2018 roku. W wywiadzie w programie Tea Time with Raven and Miranda, Yachty przyznał, że wręcz uznał to za wyróżnienie.

„Eminem właściwie mnie zdisował, ale pomyślałem, że to niesamowite. Jeśli wymieniasz moje imię – w sumie mogłeś wymienić kogokolwiek innego w swoim numerze. Ale wymieniasz moje? Myślę, 'to całkiem fajne'” – powiedział raper.

Diss w utworze „The Ringer”

W kawałku Eminem rapuje:

„Do you have any idea how much I hate this choppy flow / Everyone copies though? Probably no… I can see why people like Lil Yachty, but not me though / Not even dissin’, it just ain’t for me. All I am simply is just an MC.”

Choć wielu mogło odebrać to jako atak, Yachty podkreślił, że nie traktuje tego w ten sposób. Fani w mediach społecznościowych również chwalili jego dojrzałą reakcję:

„To był trochę diss, ale na pewno nie ma powodów do złości, Yachty podszedł do tego w dobry sposób” – pisał jeden z użytkowników Instagrama.

Inny dodał:|

„On właściwie nigdy go nie zdisował. Ten wers był sprytny, bo Eminem pokazał, że rozumie raperów takich jak Yachty, pochodzących z innej ery i z innym brzmieniem”.

Kariera Lil Yachty’ego

Wywiad w Tea Time with Raven and Miranda odbył się kilka miesięcy przed 10-leciem debiutanckiego mixtape’u Lil Yachty’ego, Lil Boat. Raper opowiadał, jak udało mu się utrzymać długowieczność w hip-hopie:

„Najpierw mówili, że jestem artystą jednego kawałka. Mówili, 'Nie przebijesz się dalej niż 'One Night’. Tylko to.’ Potem mówili, 'Nie usłyszymy go w następnym roku.’ Potem stwierdzili, że średni raper ma żywotność pięciu lat. A teraz rozmowy brzmią: 'Jak on wciąż jest istotny?'”

Przypomnijmy, że utwór „One Night” został wydany w 2015 roku, a od tamtej pory Lil Yachty konsekwentnie rozwijał swoją karierę muzyczną, stając się jedną z rozpoznawalniejszych postaci współczesnego hip-hopu.

