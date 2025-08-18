Szukaj
Lil Wayne w nowym singlu i klipie Maroon 5

Album "Love Is Like" już dostępny.

2025.08.18

opublikował:

Lil Wayne w nowym singlu i klipie Maroon 5

fot. mat. pras.

Maroon 5 podzielili się ze światem nowym studyjnym albumem „Love Is Like”. Wraz z premierą albumu grupa zaprezentowała teledysk do tytułowego utworu „Love Is Like”, w którym pojawia się legenda hip-hopu Lil Wayne. Styl rapera jest idealnym uzupełnieniem tego energetycznego, dynamicznego utworu. Za reżyserię klipu odpowiada Aerin Moreno (współpracująca wcześniej z Tate McRae czy Tylą). Wideo ukazuje dzień spędzony przez zespół na ulicach Nowego Jorku.

Powrót do formy?

„Love Is Like” to powrót do formy diamentowej grupy i ich pierwszy długogrający album od czasu „JORDI” z 2021 roku. Nowe piosenki pokazują korzenie Maroon 5, a jednocześnie wprowadzają subtelne zmiany w ich brzmieniu, czego najlepszym przykładem jest wspomniany singiel „All Night”. Utwór eksponuje rytmiczne wokalne frazy Levine’a na tle basu, perkusji, syntezatorów i saksofonu.

Jesienią Maroon 5 wyruszą w halową trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. odwiedzając m.in. Los Angeles, Nowy Jork i inne duże miasta. Supportem podczas całego tournée będzie Claire Rosinkranz. Przed premierą albumu Maroon 5 wystąpią na żywo z Rockefeller Plaza w ramach serii „Citi Concert Series on TODAY”. Koncert zaplanowano na piątek 1 sierpnia. 19 września zespół pojawi się na festiwalu iHeartRadio Music Festival w Las Vegas.

