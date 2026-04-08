Lil Tjay wychodzi z aresztu i nazywa Offseta „sześćdziesiątką”

Raper Lil Tjay został zwolniony z aresztu w Broward County po zatrzymaniu w związku z bójką, która miała miejsce tuż przed tym, jak Offset został postrzelony w pobliżu Seminole Hard Rock Hotel & Casino na Florydzie.

Kontrowersyjny komentarz Lil Tjaya

Po wyjściu z więzienia Lil Tjay spotkał się z mediami i wykorzystał okazję, by publicznie skrytykować Offseta, nazywając go „szczurem”. Jednocześnie raper podkreślił, że nie był sprawcą postrzelenia Offseta.

Jego aresztowanie dotyczyło zarzutu drobnego wykroczenia – nieporządku publicznego i bójki, a kaucja została ustalona na 500 dolarów.

Kontekst zdarzenia

Do bójki doszło przed incydentem z udziałem Offseta, jednak policja Seminole zaznacza, że aresztowanie Lil Tjaya nie miało związku z postrzeleniem Offseta. Offset trafił do szpitala z obrażeniami, które nie zagrażały jego życiu, a kilka godzin po zdarzeniu był widziany, paląc papierosa na zewnątrz szpitala.