Lil Poppa strzelił do siebie po wypadku samochodowym na oczach swojego managera

Pojawiły się nowe informacje dotyczące okoliczności śmierci amerykańskiego rapera

2026.02.20

Pojawiły się nowe informacje dotyczące okoliczności śmierci amerykańskiego rapera Lil Poppa, który zmarł w wieku 25 lat w stanie Georgia. Artysta, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Janarious Mykel Wheeler, został uznany za zmarłego po przewiezieniu do szpitala.

Wypadek samochodowy na autostradzie

Jak poinformowały lokalne służby, raper brał udział w wypadku z udziałem jednego pojazdu na autostradzie Interstate 85 w pobliżu miasta Hapeville. Samochód pozostał sprawny, a po zdarzeniu Lil Poppa skontaktował się ze swoim manegera, pytając o dalsze kroki.

Ustalono, że oboje mieli spotkać się na parkingu hotelu Hilton Hotel. Według relacji policji raper pozostał w aucie i rozmawiał z manadżerem przez opuszczoną szybę.

Dramatyczny finał spotkania

Szef policji w Hapeville przekazał, że w trakcie spotkania doszło do tragicznego zdarzenia – artysta wyciągnął broń palną i oddał strzał w swoją stronę. Na miejscu wezwano służby ratunkowe, a następnie przewieziono go do Grady Memorial Hospital, gdzie lekarze stwierdzili zgon.

Kariera i dorobek muzyczny

Lil Poppa był związany z wytwórnią Collective Music Group należącą do Yo Gotti. W ostatnich latach zdobył rozpoznawalność dzięki utworom takim jak „Love & War”, „Mind Over Matter” czy „HAPPY TEARS”. Jego twórczość cieszyła się dużą popularnością wśród fanów hip-hopu z Florydy i całych Stanów Zjednoczonych.

Śmierć artysty wstrząsnęła środowiskiem muzycznym oraz jego fanami, którzy licznie żegnają go w mediach społecznościowych.

