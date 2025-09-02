Lil Nas X w trudnej sytuacji. Ojciec artysty komentuje jego ostatnie problemy

fot. mat. pras.

Lil Nas X przechodzi obecnie trudny moment. W drugiej połowie sierpnia artysta trafił do więzienia po tym, jak zatrzymano go spacerującego ulicami Los Angeles w bieliźnie i kowbojkach. W trakcie aresztowania twórca miał rzucić się na policjantów, więc będzie musiał odpowiedzieć za ten incydent przed sądem.

„Każdemu z nas zdarzają się załamania”

Raper został zwolniony z aresztu, ale jego ojciec w wywiadzie dla „The Times” wrócił do dni spędzonych przez Lil Nasa za kratami. Mężczyzna wyjaśnił, że jego syn przechodzi załamane związane m.in. uzależnieniem jego matki i niemożliwością udzielenia jej pomocy.

– Odwiedziłem go w areszcie. Kiedy tylko wszedłem, rozpłakałem się. Nie byłem w stanie zrobić niczego innego. Zobaczyłem mojego synka po drugiej stronie szyby. Przez chwilę płakaliśmy razem. Musiałem mu powiedzieć, że to, przez co przechodzi, jest normalne. Każdemu z nas zdarzają się załamania. Różnica polega na tym, że jego rozgrywa się publicznie – powiedział Stafford, dodając, że Lil Nas X przeprasza, że „ludzie widzieli go w takim stanie”.

Co dalej z artystą? Czas pokaże.