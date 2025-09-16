Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

fot. mat. pras.
Lil Nas X, znany z hitu Old Town Road, trafił na odwyk po głośnym aresztowaniu w Los Angeles. Jego prawnik potwierdził w rozmowie z Rolling Stone:
„Oczywiście słyszeliście słowo ‘leczenie’. Robimy to, co najlepsze dla Montero z punktu widzenia osobistego i zawodowego, ale przede wszystkim dla jego dobrego samopoczucia.”
Szczegóły incydentu w Los Angeles
Do zdarzenia doszło 21 sierpnia, gdy Lil Nas spacerował nago po ulicy i zaatakował policjantów, którzy chcieli go aresztiwać. Postawiono mu cztery zarzuty kryminalne, do których nie przyznał się podczas rozprawy w Los Angeles.
Wsparcie bliskich i przyszłość
Adwokat dodał także, że artysta nie jest pozostawiony sam sobie:
„Otacza go wspaniała rodzina, niesamowity zespół ludzi, którzy się o niego troszczą i go kochają. Po prostu zajmujemy się tymi problemami. To naprawdę takie proste. Miał świetne życie, będzie miał dalej świetne życie. To jest przeszkoda, którą pokona.”
Głos samego Lil Nas X
Raper i wokalista odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych, pisząc:
„K***a. To było przerażające. To było naprawdę przerażające! To były przerażające cztery dni, ale wasza dziewczyna da sobie radę.”
Kolejne kroki prawne
Następna rozprawa w sprawie Lil Nas X została wyznaczona na 18 listopada 2025 roku.