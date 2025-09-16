Szukaj
Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Prawnik potwierdza leczenie artysty

2025.09.16

Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Lil Nas X, znany z hitu Old Town Road, trafił na odwyk po głośnym aresztowaniu w Los Angeles. Jego prawnik potwierdził w rozmowie z Rolling Stone:

„Oczywiście słyszeliście słowo ‘leczenie’. Robimy to, co najlepsze dla Montero z punktu widzenia osobistego i zawodowego, ale przede wszystkim dla jego dobrego samopoczucia.”

Szczegóły incydentu w Los Angeles

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia, gdy Lil Nas spacerował nago po ulicy i zaatakował policjantów, którzy chcieli go aresztiwać.  Postawiono mu cztery zarzuty kryminalne, do których nie przyznał się podczas rozprawy w Los Angeles.

Wsparcie bliskich i przyszłość

Adwokat dodał także, że artysta nie jest pozostawiony sam sobie:

„Otacza go wspaniała rodzina, niesamowity zespół ludzi, którzy się o niego troszczą i go kochają. Po prostu zajmujemy się tymi problemami. To naprawdę takie proste. Miał świetne życie, będzie miał dalej świetne życie. To jest przeszkoda, którą pokona.”

Głos samego Lil Nas X

Raper i wokalista odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych, pisząc:

„K***a. To było przerażające. To było naprawdę przerażające! To były przerażające cztery dni, ale wasza dziewczyna da sobie radę.”

Kolejne kroki prawne

Następna rozprawa w sprawie Lil Nas X została wyznaczona na 18 listopada 2025 roku.

 

