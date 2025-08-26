Lil Nas X nie przyznaje się do winy po aresztowaniu w Los Angeles

fot. mat. pras.

Lil Nas X, znany z przeboju „Old Town Road”, został aresztowany w zeszłym tygodniu w Los Angeles, a następnie usłyszał cztery zarzuty. Raper nie przyznaje się do winy.

Aresztowanie w Studio City

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia, gdy artysta został zauważony na ulicach Studio City w samej bieliźnie. Policjanci z LAPD próbowali podejść do rapera, jednak – jak podaje Variety – Lil Nas X miał rzucić się w ich stronę. Funkcjonariusze obezwładnili go i przewieźli do szpitala, gdzie otrzymał pomoc w związku z podejrzeniem przedawkowania.

Zarzuty i postępowanie sądowe

25 sierpnia prokuratura postawiła Montero Lamarowi Hillowi (prawdziwe nazwisko rapera) cztery poważne zarzuty: trzy dotyczące pobicie funkcjonariusza policji oraz jeden za stawianie oporu podczas zatrzymania.

Lil Nas X stanął przed sędzią Sarah Ellenberg w sądzie w Van Nuys. Kaucję wyznaczono na 75 000 dolarów (około 55 460 funtów). Raper nie przyznał się do winy, a dalsze postępowanie zaplanowano na 15 września.

Reakcja policji

Według komunikatu LAPD, w tego typu przypadkach podejrzany nie może zostać zwolniony przed spotkaniem z sędzią. Funkcjonariusze podkreślili, że artysta musiał pozostać w areszcie do poniedziałku.