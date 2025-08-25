Szukaj
Lil Baby nie wystąpi w Polsce. Koncert został odwołany

Raper miał wystąpić w Polsce po raz pierwszy.

2025.08.25

10 września w łódzkiej Atlas Arenie miał wystąpić Lil Baby. Dziś dowiedzieliśmy się, że koncert nie dojdzie do skutku, a wszyscy, którzy nabyli bilety, otrzymają zwrot środków. Oficjalna przyczyna odwołania występu nie jest znana, ale wśród internetowych spekulacji dominują opinie o słabej sprzedaży biletów.

Lil Baby miał wystąpić w Polsce po raz pierwszy. Łódź była dotychczas pierwszym przystankiem na europejskiej części WHAM WORLD TOUR. Artysta promuje tym tournée wydany na początku roku krążek „WHAM”, który debiutował na szczycie zestawienia Billboardu.

Koncert w Łodzi nie jest jedynym, który zniknął z rozpiski. Odwołano również występ w Brukseli. Czy wkrótce dojdą do tego kolejne? Czas pokaże.

