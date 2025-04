Liam i Noel Gallagher spędzili razem Wielkanoc: „Absolutnie niezwykłe”

fot. facebook / @OasisOfficial

To zaskakujące spotkanie między braćmi Gallaghers miało miejsce tuż przed wielką trasą reunion Oasis, która rozpocznie się latem 2025 roku. Co ciekawe, to dopiero drugi raz od 2009 roku, kiedy bracia wspólnie spędzili czas publicznie.

Spotkanie Liama i Noela Gallaghera: „Biblijna Wielkanoc”

Liam Gallagher podzielił się na Twitterze (teraz X) informacją, że spędził Wielkanoc z bratem Noel’em oraz jego dwoma synami, Donovanem i Sonnym. W swoim wpisie napisał: „Mieliśmy BIBLIJNĄ Wielkanocną Niedzielę. Noel, Donovan i Sonny przyszli do nas na herbatę. To było absolutnie niesamowite spotkać tych młodych panów. Oczywiście rozwaliłem im mózg, bo jestem cool jak cholera”.

To spotkanie, choć nieformalne, odbyło się tuż przed wielką trasą koncertową Oasis, która odbędzie się latem 2025 roku, co wzbudza ogromne emocje wśród fanów zespołu.

Reunion Oasis: Trasa 2025 – Przełomowy Powrót

Zespół Oasis ogłosił globalną trasę koncertową, która rozpocznie się w lipcu 2025 roku, po niemal dwóch dekadach rozłąki. Pierwsze koncerty odbędą się w Cardiff, a potem zespół odwiedzi inne miasta w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Meksyku, Korei Południowej, Japonii, Australii i Ameryce Południowej. Trasa obejmuje już 41 dat, a fani nie mogą się doczekać, by zobaczyć swoje ulubione hity na żywo.

Oasis rozpadło się po głośnej kłótni między braćmi w 2009 roku, jednak teraz, po latach napięć, bracia ponownie połączyli siły. Choć obaj rozwijali kariery solowe – Liam z albumami solo, a Noel z zespołem Noel Gallagher’s High Flying Birds – powrót do wspólnego grania daje nadzieję na ponowną współpracę i wzrost popularności Oasis.

Setlista na trasę Oasis: Klasyki Zespołu

Liam Gallagher w styczniu 2025 roku odpowiedział na zapytanie fana dotyczące setlisty na nadchodzącą trasę. Okazało się, że będzie ona zawierała wszystkie największe przeboje zespołu. Wśród utworów, które fani mogą usłyszeć na żywo, znajdują się takie hity jak: „Acquiesce”, „Some Might Say”, „Lyla”, „Shakermaker”, „The Hindu Times”, „Cast No Shadow”, „Slide Away”, „Supersonic”, „Morning Glory”, „Rock ‘n’ Roll Star”, „Cigarettes & Alcohol”, „Don’t Look Back in Anger”, „Live Forever” oraz „Champagne Supernova”.

Dokument Oasis: Film o Trasie 2025

W marcu 2025 roku ogłoszono, że powstanie film dokumentalny o trasie Oasis Live ’25. Produkcją zajmą się uznany reżyser Steven Knight, znany z takich produkcji jak „Peaky Blinders” czy „Spencer”, oraz reżyserzy Dylan Southern i Will Lovelace, twórcy takich filmów jak „Meet Me in the Bathroom”. Choć data premiery filmu nie została jeszcze ogłoszona, fani z niecierpliwością czekają na to wyjątkowe wydarzenie.