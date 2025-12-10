Liam Gallagher rozwiewa wątpliwości: Oasis nie ruszą w trasę w 2026 roku

fot. facebook / @OasisOfficial

Frontman Oasis, Liam Gallagher, potwierdził, że zespół nie planuje kolejnych koncertów w 2026 roku. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ najwcześniejsza możliwość nowej trasy przypada dopiero na 2027 rok.

Brak koncertów Oasis w 2026 roku

Na pytania fanów na mediach społecznościowych Gallagher stanowczo odpowiedział:



„Nie robimy nic w 2026, przepraszam.”

Gdy zapytano o potencjalne koncerty w Knebworth, dodał:



„Nic się nie dzieje w przyszłym roku poza MŚ (World Cup). ITS NOT HAPPENING.”

„Live ’25” – podsumowanie wielkiej trasy reunionowej

Oasis zakończyli swoją 41-koncertową trasę reunionową Live ’25 w Brazylii 24 listopada 2025 roku. Trasa rozpoczęła się 4 lipca w Cardiff i obejmowała m.in. pięć koncertów w Heaton Park w Manchesterze, siedem występów na Wembley w Londynie oraz liczne przystanki w Europie, Azji, Australii i obu Amerykach.

Zespół w komunikacie dla fanów podkreślił znaczenie emocji towarzyszących trasie:



„Od Gallagher Hill do River Plate, od Croke Park po City of Angels – miłość, radość, łzy i euforia nigdy nie zostaną zapomniane.”

Knebworth i spekulacje o nowych koncertach

Plotki o potencjalnych koncertach Oasis w 2026 roku, w tym w Knebworth, krążyły od miesięcy. Liam Gallagher rozwiał jednak wszelkie nadzieje fanów, a wcześniejsze sugestie brytyjskiej arystokratki zostały sprostowane przez zespół.

Film dokumentalny o powrocie Oasis

Potwierdzono natomiast, że powstaje nowy film dokumentalny o powrocie Oasis i trasie Live ’25, produkowany przez Stevena Knighta, twórcę „Peaky Blinders”. Fani mogą spodziewać się wyjątkowego materiału pokazującego kulisy powrotu jednej z największych brytyjskich legend rocka.

