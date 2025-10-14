Szukaj
Liam Gallagher po raz pierwszy został dziadkiem

2025.10.14

fot. facebook / @OasisOfficial

Liam Gallagher, świętuje wyjątkowy moment w życiu prywatnym – po raz pierwszy został dziadkiem. Jego córka Molly Moorish‑Gallagher urodziła syna, co oznacza nowego członka rodziny Gallagherów.

Nowy członek rodziny – Rudy Gallagher

Molly, mająca 27 lat, powitała na świecie swojego syna Rudy’ego. Ojcem dziecka jest jej partner, piłkarz Nathaniel „Nat” Phillips. To pierwsze wnuczę dla Liama Gallaghera, które wprowadza rodzinę w radosny czas celebracji i nowego pokolenia.

Rekonekcja po latach – Liam i Molly

Relacje między Liamem a jego córką były wcześniej napięte. Gallagher przyznał, że przez wiele lat nie utrzymywał kontaktu z Molly. Dopiero w 2018 roku nastąpiło ich publiczne pojednanie, gdy pojawiło się wspólne zdjęcie backstage podczas koncertu. Teraz Liam może cieszyć się rolą dziadka, co stanowi nowy rozdział w jego życiu rodzinnym.

 

