Liam Gallagher nie będzie już rzucał marakasami w publiczność, bo ta „nie potrafi się zachować”

"Szczypiecie się po sutkach i uderzacie się kolanami w jaja".

2025.08.16

fot. facebook / @OasisOfficial

Muzycy rzucają fanom ze scen różne przedmioty – kostki gitarowe, pałeczki perkusyjne itd. Liam Gallagher jest jedyny w swoim rodzaju, dlatego rzuca marakasy i tamburyna. Właściwie rzucał, bo od teraz nie będzie mógł tego robić.

Liam został zmuszony do zaprzestania tradycyjnego elementu show ze względu na kwestie bezpieczeństwa fanów.

„Nie umiecie się zachować” – upomina fanów Liam

Nie mogę dziś wieczorem rzucić tamburyna ani marakasów – powiedziano mi, żebym tego nie robił – wyjaśnił Gallagher podczas koncertu Oasis w Edynburgu. – Nie będę już robił tego g**na, ponieważ nie umiecie się zachować. Ciągle szczypiecie się po sutkach, uszach i tym podobnych pierdołach, a także uderzacie się kolanami w jaja – dodał.

Całość oczywiście brzmi żartobliwie, jak to u Liama. W rzeczywistości sprawa jest jednak poważna. „The Metro” donosi, że jedna z kobiet odniosła obrażenia dłoni i nóg, gdy dwóch mężczyzn próbowało wyrwać jej złapane podczas koncertu marakasy. Inna kobieta, która złapała instrumenty, skończyła z guzem na głowie, więc nie wiadomo, co jeszcze mogłoby się wydarzyć.

