Lia Moss prezentuje nowy album „Kiss, Kiss, Kill Kill” – hymn o kobiecej sile i wrażliwości

Polska wokalistka, autorka tekstów i tłumaczka Lia Moss (Natalia Moskal) powraca z odważnym i dojrzałym projektem muzycznym. Jej najnowszy album „Kiss, Kiss, Kill Kill” ukaże się 14 listopada 2025 roku nakładem Fame Art i zawiera dwanaście utworów, które łączy motyw kobiecej dualności – siły i delikatności, pewności siebie i wrażliwości, twardości i emocjonalności.
Kobieca dualność jako motyw przewodni
Lia Moss tłumaczy, że nowy album jest celebracją samowystarczalności i samoakceptacji kobiet:
„Kobiety rządzą światem, potrafią sprostać każdemu wyzwaniu, ale zachowują w sobie także czułość, romantyzm i kruchość. To właśnie w tym tkwi ich prawdziwa moc.”
Na okładce płyty artystka pozuje w sukni ślubnej, eleganckiej, lecz z punkową duszą – symbolu jej „ślubu z samą sobą”, który jest metaforą dojrzałości, niezależności i świadomości własnej wartości.
Literatura jako źródło inspiracji
Twórczość Lii Moss pozostaje głęboko związana z literaturą. Inspiracje do utworów z albumu „Kiss, Kiss, Kill Kill” czerpane były m.in.:
-
„Szkarłatna litera” – Nathaniel Hawthorne
-
„The Cancer Journals” – Audre Lorde
-
„My Own Words” – Ruth Bader Ginsburg
-
Poemat „Be a Lady They Said” – Camille Rainville
-
„Małe kobietki” – Louisa May Alcott
Dzięki temu album łączy współczesną wrażliwość z klasycznym przesłaniem feministycznym, podkreślając znaczenie kobiecej siły i autonomii.
Tracklista albumu „Kiss, Kiss, Kill Kill”
-
Paranoia
-
Black Widow
-
Call on Me
-
Dripped in Dior
-
Kids
-
Bugia
-
Livin’ It Up
-
6 Minutes ’Till Midnight
-
Nightfall
-
Blondie Latina
-
Overtime
-
Outro (Just Go)
Dojrzała artystka na międzynarodowej scenie
Lia Moss od 2018 roku mieszka w Mediolanie i jest finalistką New York Canta 2024. W swojej dotychczasowej karierze wydała trzy albumy:
-
Songs Of Myself (2017)
-
Bunt Młodości
-
There Is a Star
Jej twórczość łączy pop, soul, R&B i elektronikę z kobiecą wrażliwością. Teledyski artystki, m.in. „Tu vuò fa l’Americano” i „Sole ad est”, były nominowane do Berlin Music Video Awards, a w 2022 roku stworzyła teatralny hołd dla Sophii Loren – „Ieri, oggi, domani”.
Współpraca z producentami i muzykami
Do powstania albumu przyczynili się uznani producenci z Włoch i USA:
-
Enrico Kikko Palmosi
-
Zo Vivaldi
-
Tony Maiello
-
Cristina Lizzul
-
Keenon Rush
Dzięki nim projekt zyskał nowoczesne brzmienie, w którym emocjonalność spotyka się z profesjonalnym aranżem i międzynarodową jakością produkcji.