Lia Moss prezentuje nowy album „Kiss, Kiss, Kill Kill” – hymn o kobiecej sile i wrażliwości

Kobieca dualność jako motyw przewodni

2025.11.20

Polska wokalistka, autorka tekstów i tłumaczka Lia Moss (Natalia Moskal) powraca z odważnym i dojrzałym projektem muzycznym. Jej najnowszy album „Kiss, Kiss, Kill Kill” ukaże się 14 listopada 2025 roku nakładem Fame Art i zawiera dwanaście utworów, które łączy motyw kobiecej dualności – siły i delikatności, pewności siebie i wrażliwości, twardości i emocjonalności.

Lia Moss tłumaczy, że nowy album jest celebracją samowystarczalności i samoakceptacji kobiet:

„Kobiety rządzą światem, potrafią sprostać każdemu wyzwaniu, ale zachowują w sobie także czułość, romantyzm i kruchość. To właśnie w tym tkwi ich prawdziwa moc.”

Na okładce płyty artystka pozuje w sukni ślubnej, eleganckiej, lecz z punkową duszą – symbolu jej „ślubu z samą sobą”, który jest metaforą dojrzałości, niezależności i świadomości własnej wartości.

Literatura jako źródło inspiracji

Twórczość Lii Moss pozostaje głęboko związana z literaturą. Inspiracje do utworów z albumu „Kiss, Kiss, Kill Kill” czerpane były m.in.:

  • „Szkarłatna litera” – Nathaniel Hawthorne

  • „The Cancer Journals” – Audre Lorde

  • „My Own Words” – Ruth Bader Ginsburg

  • Poemat „Be a Lady They Said” – Camille Rainville

  • „Małe kobietki” – Louisa May Alcott

Dzięki temu album łączy współczesną wrażliwość z klasycznym przesłaniem feministycznym, podkreślając znaczenie kobiecej siły i autonomii.

Tracklista albumu „Kiss, Kiss, Kill Kill”

  1. Paranoia

  2. Black Widow

  3. Call on Me

  4. Dripped in Dior

  5. Kids

  6. Bugia

  7. Livin’ It Up

  8. 6 Minutes ’Till Midnight

  9. Nightfall

  10. Blondie Latina

  11. Overtime

  12. Outro (Just Go)

Dojrzała artystka na międzynarodowej scenie

Lia Moss od 2018 roku mieszka w Mediolanie i jest finalistką New York Canta 2024. W swojej dotychczasowej karierze wydała trzy albumy:

  • Songs Of Myself (2017)

  • Bunt Młodości

  • There Is a Star

Jej twórczość łączy pop, soul, R&B i elektronikę z kobiecą wrażliwością. Teledyski artystki, m.in. „Tu vuò fa l’Americano” i „Sole ad est”, były nominowane do Berlin Music Video Awards, a w 2022 roku stworzyła teatralny hołd dla Sophii Loren – „Ieri, oggi, domani”.

Współpraca z producentami i muzykami

Do powstania albumu przyczynili się uznani producenci z Włoch i USA:

  • Enrico Kikko Palmosi

  • Zo Vivaldi

  • Tony Maiello

  • Cristina Lizzul

  • Keenon Rush

Dzięki nim projekt zyskał nowoczesne brzmienie, w którym emocjonalność spotyka się z profesjonalnym aranżem i międzynarodową jakością produkcji.

