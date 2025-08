Lexy Chaplin wskrzesiła swoją karierę muzyczną

fot. kadr z wideo

Kiedy w 2023 r. Lexy Chaplin publikowała singiel „Dobrze wiem”, który do dziś zgromadził ponad 12 mln streamów na samym Spotify, a klip zebrał niemal 10 mln odsłon, wydawało się, że na dobre skupi się na karierze muzycznej. Tak się jednak nie stało. W tym samym roku influencerka wypuściła wprawdzie jeszcze „Poczekam”, ale singiel miał znacznie słabsze wyniki („zaledwie” milion streamów na Spotify).

Pierwsza nowa piosenka od blisko roku

2024 r. przyniósł zaledwie jeden utwór – „why’d you let me go”. Teraz, niemal rok po jego premierze Lexy prezentuje czwarty solowy singiel w karierze. Piosenka nosi tytuł „down low” i pojawiła się w internecie wraz z klipem, który znajdziecie na kanale Lexy. Czy dzisiejsza premiera pociągnie za sobą kolejne publikacje, które doprowadzą gwiazdę do wydania płyty? Zobaczymy.