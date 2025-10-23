Szukaj
Lexy Chaplin o Halloween: „To kult szatana"

Śpiewająca influencerka dołączyła do grona celebrytów krytykujących obchodzenie Halloween

2025.10.23

Lexy Chaplin o Halloween: „To kult szatana”

fot. mat. pras.

Śpiewająca influencerka Lexy Chaplin dołączyła do grona polskich gwiazd, które otwarcie krytykują obchodzenie Halloween. W najnowszym wywiadzie Chaplin przyznała, że jej zdaniem święto obchodzone 31 października można utożsamić z kultem szatana.

Halloween w Polsce – zabawa czy kontrowersja?

Halloween zyskuje coraz większą popularność zarówno wśród dzieci, które przebierają się za postacie z bajek i chodzą po domach zbierając słodycze, jak i dorosłych, dla których jest okazją do imprez tematycznych. Mimo komercyjnego i rozrywkowego charakteru, temat budzi kontrowersje i sporo emocji w mediach społecznościowych.

Nazwa Halloween wywodzi się od angielskiego All Hallows’ Eve, czyli wigilii Wszystkich Świętych, a tradycja święta sięga jeszcze Średniowiecza. Choć wiele osób traktuje je jako zabawę, nie brakuje również krytyków, którzy uważają, że święto ma negatywne konotacje.

Lexy Chaplin nie obchodzi Halloween

Wśród polskich gwiazd, które krytykują Halloween, obok Lexy Chaplin wymienia się m.in. Edyta Górniak, Piotra Mroza, Maję Frykowską czy Marcina Najmana.

Chaplin w rozmowie z Pomponikiem wyznała:

„Nie obchodzę Halloween. Myślę, że to nie jest dobre święto. Ja bym tego nie obchodziła.”

Influencerka dodała również z przymrużeniem oka, że gdy widzi znajomych celebrujących Halloween, urywa z nimi kontakt, bo „nie chce ich znać”.

Różne spojrzenia na Halloween w polskim show-biznesie

Lexy Chaplin podkreśla, że jej poglądy wynikają z przekonań religijnych i osobistych zasad. Dyskusja o Halloween pokazuje, że temat święta budzi emocje i różne opinie zarówno wśród gwiazd, jak i wśród zwykłych odbiorców.

