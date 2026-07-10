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Lewis Capaldi postawił piwo kibicom Anglii. Wydał blisko dwa tysiące funtów po meczu z Meksykiem

Muzyk świętował zwycięstwo Anglii

2026.07.10

opublikował:

LEWIS CAPALDI_Leadshot_RGB_(c) Alexandra Gavillet

Lewis Capaldi udowodnił, że piłkarskie emocje potrafią łączyć ponad narodowymi podziałami. Szkocki wokalista miał postawić kolejkę wszystkim kibicom Anglii zgromadzonym w londyńskim pubie po zwycięstwie reprezentacji Anglii 3:2 nad Meksykiem podczas mistrzostw świata.

Lewis Capaldi świętował zwycięstwo Anglii

Według brytyjskich mediów Lewis Capaldi oglądał spotkanie Anglii z Meksykiem w pubie The Marlborough w londyńskiej dzielnicy Mayfair. Towarzyszyła mu piosenkarka Rita Ora.

Choć reprezentacja Szkocji zakończyła swój udział w mundialu już na etapie fazy grupowej, Capaldi postanowił wspólnie świętować sukces sąsiadów.

Rachunek wyniósł niemal 2 tysiące funtów

Jak relacjonowali świadkowie cytowani przez brytyjski tabloid „The Sun”, po końcowym gwizdku artysta polecił obsłudze baru doliczyć wszystkie zamawiane napoje do jego rachunku.

Według tych informacji końcowa kwota wyniosła blisko 2 tysiące funtów. Bywalcy pubu podkreślali, że był to wyjątkowo miły gest, zwłaszcza ze strony szkockiego muzyka.

Rita Ora pokazała kulisy świętowania

Rita Ora opublikowała w mediach społecznościowych nagrania z pubu, pokazujące radosną atmosferę po zwycięstwie Anglików. Na filmach widać wspólne śpiewy oraz kibiców skandujących słynne hasło „Football’s Coming Home”.

Według relacji obecnych na miejscu osób Capaldi i Ora bawili się razem z pozostałymi gośćmi, śpiewając również swoje największe przeboje.

 

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Lewis Capaldi przygotowuje się do wielkich koncertów

Gest muzyka zbiegł się z przygotowaniami do jego największych koncertów tego lata. Już w najbliższych dniach Lewis Capaldi wystąpi jako gwiazda festiwalu BST Hyde Park w Londynie.

Jeden z koncertów będzie transmitowany na żywo na YouTube i dostępny bezpłatnie dla fanów z całego świata. Organizatorzy zapowiadają widowisko realizowane z wykorzystaniem 26 kamer oraz ujęć z dronów.

Anglia zagra o półfinał mundialu

Po zwycięstwie nad Meksykiem reprezentacja Anglii awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. Kolejnym rywalem drużyny będzie Norwegia, a spotkanie odbędzie się tego samego dnia, co pierwszy koncert Lewisa Capaldiego podczas BST Hyde Park.

 

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