Letnie brzmienia Spotify: Te utwory zdominują tegoroczne lato

W tym roku motywem przewodnim wydają się być gatunkowe kolaboracje, wschodzące gwiazdy i niezapomniane piosenki o miłości, które zebrano w playliście „Hity Lata”. Nowością w tym roku jest dodatkowy kontekst od redakcji muzycznej Spotify – słuchacze będą mogli dowiedzieć się więcej o każdym utworze i historiach, które kryją się za kawałkami tego sezonu.

Wraz ze zbliżającym się latem, muzyczna playlista Spotify kształtuje się jako pełna energii, emocji i zaskakujących współprac – a polska muzyka plasuje się w niej na pierwszym planie. Od hitów list przebojów po poetyckie ballady – wśród najważniejszych utworów tego sezonu znajdują się m.in. porywające CAŁE LATO Sobla i szeroko komentowany duet Maty z Marylą Rodowicz, a także Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, którzy wprowadzają nutę refleksji w długie letnie wieczory. Tymczasem sanah i Kasia Kowalska przywołują ponadczasową liryczność w utworze Kiedy umrę kochanie.

Poza znanymi nazwiskami, odważni debiutanci i przekraczanie granic gatunkowych na nowo definiują letni klimat. Od klubowego sznytu MODELEK, przez charyzmę Żabsona, po undergroundowe brzmienia Majtisa, Alien BSC i samunowaka – polska scena muzyczna jest równie różnorodna, co odważna. Na arenie międzynarodowej dominuje temat miłości – od słonecznych rytmów Eda Sheerana po nostalgiczne wspomnienia Damiano Davida – oddając pełne spektrum letnich nastrojów.

A w sezonie zdefiniowanym przez współpracę, na pierwszy plan wysuwają się również momenty kulturowe. W co ja się wjebałem z programu Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska uchwyca surowy głos nowego pokolenia, podczas gdy najnowszy projekt Orkiestry Męskiego Grania z udziałem Natalii Przybysz, Ralpha Kaminskiego, Błażeja Króla i Igora Herbuta to bogata, gatunkowo różnorodna oda, która zdaje się być stworzona na lato 2025.

Niezależnie od tego, czy szukasz beztroskich hitów do słuchania w słońcu, czy refleksyjnych utworów na późne wieczory, wybierz playlistę Hity Lata 2025, w której znajdziesz również redakcyjny WatchFeed z polecanymi treściami dostępnymi w aplikacji.

Hity lata 2025 według Spotify:

1. Sobel – CAŁE LATO

2. Mata, Maryla Rodowicz – To tylko wiosna

3. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – samoloty

4. Alex Warren – Ordinary

5. MODELKI – Miss Dior

6. Żabson – LOLA

7. WizTheMc, bees & honey – Show Me Love

8. Sentino – CASABLANCA

9. Doechii – Anxiety

10. po prostu Kajtek, Zippy Ogar, Shelast, matiorzel, Nowe Rozdanie – w co ja się wjebałem – Nowe Rozdanie | Sezon 1

11. Ed Sheeran – Azizam

12. White 2115 – Lovestory

13. Ravyn Lenae – Love Me Not

14. majtis, Alien BSC, samunowak – vip

15. Damiano David – The First Time

16. Bajorson – Bailando

17. sanah, Kasia Kowalska – Kiedy umrę kochanie (H. Poświatowska)

18. sombr – undressed

19. Męskie Granie Orkiestra, Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut, Błażej Król – to bardzo ziemskie

20. Enrique Iglesias, Pitbull, IAmChino – Tamo Bien