Lenny Kravitz jako czarny charakter w nowej grze Jamesie Bondzie

Muzyk oficjalnie dołącza do uniwersum Jamesa Bonda

2025.12.13

Lenny Kravitz jako czarny charakter w nowej grze Jamesie Bondzie

Artysta wcieli się w głównego antagonistę w nadchodzącej grze 007: First Light, gdzie zagra Bawmę – Pirate Kinga, charyzmatycznego i nieprzewidywalnego lidera potężnej siatki handlu bronią na czarnym rynku.

Kim jest Bawma – Pirate King?

Bawma to postać, która nie wpisuje się w klasyczny schemat czarnego charakteru. Twórcy opisują go jako bohatera balansującego na granicy sojusznika i wroga Jamesa Bonda. To lider, który budzi zarówno strach, jak i lojalność, a jego motywacje nie są jednoznaczne. Według zapowiedzi, obecność Bawmy będzie miała kluczowy wpływ na drogę Bonda w świat szpiegostwa.

Sam Kravitz podkreśla, że Bawma to postać pełna sprzeczności – nie tylko groźna, ale też posiadająca serce i jasno określony cel.

007: First Light – nowa geneza Jamesa Bonda

007: First Light to zupełnie nowa, oryginalna historia genezy Jamesa Bonda. Za produkcję odpowiada studio IO Interactive, znane z serii Hitman. W rolę młodego Bonda wciela się Patrick Gibson.

Gra pokaże początki kariery agenta 007, który startuje jako lotnik marynarki wojennej. Odważny czyn sprawia, że trafia do programu szkoleniowego MI6, gdzie stopniowo kształtuje się jego legendarny charakter – inteligencja, instynkt i chłodna kalkulacja.

Obsada i znane postacie

Oprócz Lenny’ego Kravitza i Patricka Gibsona w grze pojawią się także:

  • Priyanga Burford jako M

  • Alastair Mackenzie jako Q

  • Kiera Lester jako Miss Moneypenny

Wśród nowych bohaterów znajdą się m.in. Miss Roth oraz John Greenway, mentor Bonda, w którego wciela się Lennie James.

Data premiery i platformy

Premiera 007: First Light zaplanowana jest na 27 marca 2026 roku. Gra trafi na:

  • PlayStation 5

  • Xbox Series X/S

  • PC

  • Nintendo Switch 2

Lenny Kravitz w świecie gier

Zaangażowanie Kravitza w projekt spotkało się z entuzjastycznym odbiorem twórców. IO Interactive podkreśla jego niezwykłą charyzmę i sceniczny magnetyzm, które idealnie pasują do postaci Bawmy. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najbardziej zapamiętanych antagonistów w historii gier o Bondzie.

