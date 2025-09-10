Szukaj
CGM

Legendy warszawskiego rapu łączą siły na wspólnej płycie

Włodi i Ero zapowiadają wspólną płytę?

2025.09.10

opublikował:

Legendy warszawskiego rapu łączą siły na wspólnej płycie

Foto: W. Koziara / Instagram

Warszawskie legendy łączą siły

Dwaj weterani polskiej sceny hip-hopowej – Włodi (Molesta Ewenement) oraz Ero (JWP/BC) – właśnie ogłosili pracę nad wspólnym projektem. Ich zapowiedź, krótka i enigmatyczna, pojawiła się jednocześnie na profilach obu raperów w serwisie Instagram.

Co oznacza podpis „Projekt jest w drodze RNT”?

Pod zdjęciem, które Włodi i Ero opublikowali, widniał podpis: „Projekt jest w drodze RNT”. Taki opis wzbudził spore zainteresowanie – fani zaczęli spekulować, że może to być tytuł projektu, kod roboczy, bądź jakakolwiek zapowiedź artystyczna, zwiastująca coś wyjątkowego.

Jeszcze bez konkretów, ale z potencjałem

Na razie nie ujawniono żadnych dodatkowych informacji – nie wiadomo, kiedy projekt trafi do słuchaczy, ani czy zostaną zaprezentowane single. Jedno jest pewne: połączenie doświadczenia i charyzmy Włodiego oraz erudycji i stylu Ero zapowiada materiał, który może być jednym z najważniejszych wydarzeń w polskim hip-hopie w 2025 roku.

 

