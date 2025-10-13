Laureat 6. Edycji The Voice Senior debiutuje w barwach Warner Music Poland

Wojciech Bardowski, laureat 6. edycji programu The Voice Senior, oficjalnie zadebiutował pod skrzydłami Warner Music Poland. Jego pierwszy singiel „Bursztynowa miłość” to utwór pełen nostalgii, ciepła i słonecznej energii. Piosenka nawiązuje do klasyki polskiej muzyki rozrywkowej w duchu takich artystów jak Wojciech Gąsowski czy Krzysztof Krawczyk.

„Bursztynowa miłość” – piosenka o wspomnieniach i uczuciach

Nowy singiel Wojciecha Bardowskiego to lekka, melodyjna kompozycja przywołująca wspomnienia najpiękniejszych chwil w życiu. Artysta tłumaczy, że w słowach utworu zawarta jest radość, beztroska i magia wspólnych chwil spędzonych na słońcu i plaży.

– „Bursztynowa miłość” to przygoda, która może przydarzyć się każdemu – bez względu na wiek – podkreśla wokalista.

Utwór jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, zdobywając coraz większą popularność wśród fanów muzyki retro i romantycznych brzmień.

Droga artystyczna Wojciecha Bardowskiego

Wojciech Bardowski swoją muzyczną przygodę rozpoczął jako solista zespołu Vitro-Band Krośnieńskich Hut Szkła. Występował także w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, gdzie zdobywał doświadczenie sceniczne. Doskonalił swoje umiejętności wokalne pod okiem Elżbiety Ryl-Górskiej, Primadonny Operetki Warszawskiej.

Pobyt w Paryżu w latach 80. zaowocował jego fascynacją francuską piosenką, co przyniosło mu liczne nagrody, m.in.:

wyróżnienia na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej „Grand Prix Edith Piaf” w Krakowie,

Grand Prix IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Brzegu,

Złoty Liść Retro (2013) za popularyzację kultury dwudziestolecia międzywojennego.

Artysta został także uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem PRO MASOVIA za wybitne osiągnięcia artystyczne. W 2022 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury”, a w 2025 roku został zwycięzcą The Voice Senior.

Wojciech Bardowski – głos pokoleń

Debiut Wojciecha Bardowskiego pokazuje, że muzyka nie zna granic wieku. „Bursztynowa miłość” to utwór łączący pokolenia – pełen emocji, klasy i szczerości, która trafia do każdego słuchacza.