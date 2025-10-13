Szukaj
CGM

Laureat 6. Edycji The Voice Senior debiutuje w barwach Warner Music Poland

Singiel "Bursztynowa miłość" już w sieci

2025.10.13

opublikował:

Laureat 6. Edycji The Voice Senior debiutuje w barwach Warner Music Poland

Wojciech Bardowski, laureat 6. edycji programu The Voice Senior, oficjalnie zadebiutował pod skrzydłami Warner Music Poland. Jego pierwszy singiel „Bursztynowa miłość” to utwór pełen nostalgii, ciepła i słonecznej energii. Piosenka nawiązuje do klasyki polskiej muzyki rozrywkowej w duchu takich artystów jak Wojciech Gąsowski czy Krzysztof Krawczyk.

„Bursztynowa miłość” – piosenka o wspomnieniach i uczuciach

Nowy singiel Wojciecha Bardowskiego to lekka, melodyjna kompozycja przywołująca wspomnienia najpiękniejszych chwil w życiu. Artysta tłumaczy, że w słowach utworu zawarta jest radość, beztroska i magia wspólnych chwil spędzonych na słońcu i plaży.

– „Bursztynowa miłość” to przygoda, która może przydarzyć się każdemu – bez względu na wiek – podkreśla wokalista.

Utwór jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, zdobywając coraz większą popularność wśród fanów muzyki retro i romantycznych brzmień.

 

Droga artystyczna Wojciecha Bardowskiego

Wojciech Bardowski swoją muzyczną przygodę rozpoczął jako solista zespołu Vitro-Band Krośnieńskich Hut Szkła. Występował także w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, gdzie zdobywał doświadczenie sceniczne. Doskonalił swoje umiejętności wokalne pod okiem Elżbiety Ryl-Górskiej, Primadonny Operetki Warszawskiej.

Pobyt w Paryżu w latach 80. zaowocował jego fascynacją francuską piosenką, co przyniosło mu liczne nagrody, m.in.:

wyróżnienia na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej „Grand Prix Edith Piaf” w Krakowie,

Grand Prix IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Brzegu,

Złoty Liść Retro (2013) za popularyzację kultury dwudziestolecia międzywojennego.

Artysta został także uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem PRO MASOVIA za wybitne osiągnięcia artystyczne. W 2022 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury”, a w 2025 roku został zwycięzcą The Voice Senior.

Wojciech Bardowski – głos pokoleń

Debiut Wojciecha Bardowskiego pokazuje, że muzyka nie zna granic wieku. „Bursztynowa miłość” to utwór łączący pokolenia – pełen emocji, klasy i szczerości, która trafia do każdego słuchacza.

 

Tagi


Popularne newsy

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu
NEWS

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów
NEWS

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”
NEWS

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę
NEWS

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem
NEWS

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood
NEWS

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku
NEWS

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

Polecane

CGM
Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku swojego podcastu

Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku ...

Sprawa dotyczy pozwu o zniesławienie, który został odrzucony,

11 minut temu

CGM
Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w o ...

Szacunek dla twórców disco polo

2 godziny temu

CGM
Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w sieci

Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w s ...

Raper I raperka w ostrym konflikcie online

2 godziny temu

CGM
Travis Scott i Drake blisko rekordu Travisa i Kendricka Lamara

Travis Scott i Drake blisko rekordu Travisa i Kendricka Lamara

16-krotnie platynowy hit

2 godziny temu

CGM
Katy Perry i były premier Kanady nie szczędzili sobie czułości na jachcie wokalistki

Katy Perry i były premier Kanady nie szczędzili sobie czułości na jach ...

Nowy rozdział po zakończonych związkach

3 godziny temu

CGM
Justin i Hailey Bieber pokazali zdjęcia ze wspólnego wypadku do Kanady

Justin i Hailey Bieber pokazali zdjęcia ze wspólnego wypadku do Kanady

Gorąca kanadyjska przygoda pary

3 godziny temu