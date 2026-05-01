„SAUDI" od Tax Free – miejski hit majówki?

2026.05.01

Polska scena rapowa coraz częściej dostaje numery, które od pierwszych sekund wchodzą w ucho i zostają na długo. Najnowszy singiel duetu Tax Free zatytułowany „SAUDI” idealnie wpisuje się w ten trend i już teraz jest określany jako jeden z mocniejszych kandydatów do miana miejskiego hitu majówki.

„SAUDI” – energia, tempo i klubowy klimat

Nowy utwór Tax Free to klasyczny banger, który od początku narzuca intensywne tempo i nie zwalnia aż do końca. Charakterystyczna, agresywna produkcja i pewny siebie styl sprawiają, że numer ma ogromny potencjał klubowy i koncertowy.

To dokładnie ten typ kawałka, który został stworzony do głośnego słuchania – w aucie, na imprezie czy podczas letnich wyjazdów.

Gościnny udział TYK (TheYungKyng)

W utworze pojawia się również gość specjalny – TYK (TheYungKyng), czyli TheYungKyng z Wielkiej Brytanii. Jego styl idealnie wpasował się w estetykę numeru Tax Free, dodając międzynarodowego charakteru i świeżego brzmienia.

To kolejna współpraca, która pokazuje, że duet nie boi się sięgać po zagraniczne inspiracje i łączyć sceny z różnych krajów. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że nie jest to jednorazowa kooperacja – liczne materiały ze studia sugerują, że artyści mogą mieć przygotowane kolejne wspólne projekty.

Produkcja CUZCO$ podkręca klimat

Za warstwę muzyczną odpowiada CUZCO$, który stworzył dynamiczny, ciężki beat idealnie dopasowany do stylu Tax Free. Produkcja opiera się na mocnym basie i minimalistycznych, ale agresywnych strukturach, które podbijają energię całego numeru.

To właśnie produkcja sprawia, że „SAUDI” działa natychmiastowo i nie potrzebuje kilku przesłuchań, żeby złapać odbiorcę.

Czy to będzie hit majówki?

Biorąc pod uwagę tempo, energię i viralowy potencjał, „SAUDI” ma wszystkie cechy, by stać się jednym z najczęściej odtwarzanych numerów w okresie majówki. Duet Tax Free po raz kolejny pokazuje, że potrafi tworzyć muzykę, która trafia w gusta słuchaczy szukających mocnych, nowoczesnych brzmień.

