LAPD potwierdza: d4vd nie jest podejrzanym w sprawie Celeste Rivas

fot. mat. pras.

Los Angeles Police Department (LAPD) poinformowało, że artysta d4vd nie został formalnie uznany za podejrzanego w sprawie tragicznej śmierci nastolatki Celeste Rivas. Informacja ta pojawia się w kontekście trwającego śledztwa dotyczącego przyczyn śmierci dziewczyny.

Odkrycie ciała i stan śledztwa

Ciało Celeste Rivas zostało znalezione w bagażniku porzuconego samochodu zarejestrowanego na d4vd. Według doniesień Rolling Stone, dziewczynka mogła być martwa przez kilka tygodni, zanim odkryto jej ciało.

LAPD podkreśla, że:

Przyczyna i okoliczności śmierci Celeste Rivas nie zostały jeszcze ustalone. Nie ma obecnie dowodów wskazujących, że ktoś popełnił przestępstwo w związku z jej śmiercią, poza ewentualnym ukryciem ciała (co w tym rejonie jest przestępstwem wykroczeniowym). Robbery-Homicide Division dokładnie bada każdy aspekt sprawy, by ustalić prawdę i sprawiedliwość dla Celeste oraz jej rodziny.

Rivas miała skończyć 15 lat dzień przed odnalezieniem jej ciała. Jej rodzina podaje, że nastolatka kilkukrotnie zaginęła w 2024 roku, co potwierdzają także ogłoszenia o zaginionych osobach w sieci.

Spekulacje w mediach społecznościowych

W sieci pojawiło się wiele teorii łączących d4vd z Celeste Rivas – od odniesień w tekstach piosenek, przez rzekome dowody fizyczne, po świadectwa internautów. Należy jednak zaznaczyć, że żadne z tych spekulacji nie doprowadziły do postawienia zarzutów ani oficjalnego uznania d4vd za podejrzanego.

Obrona prawna d4vd

Raper rzekomo przygotowuje się do śledztwa i zatrudnił Blaira Berka, adwokata, który reprezentował Harveya Weinsteina podczas procesu o nadużycia seksualne. Na tym etapie nie jest jasne, jak zatrudnienie prawnika wpłynie na dalszy przebieg śledztwa.

Śledztwo LAPD wciąż trwa, a władze zapowiadają dalsze działania, mające na celu wyjaśnienie sprawy i przedstawienie ewentualnych dowodów.