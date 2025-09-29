Szukaj
CGM

Lana Del Rey spontanicznie dołączyła do lokalnego zespołu w Santa Barbara

Wokalistka była na lodach, gdy usłyszała zespół grający jej numer

2025.09.29

opublikował:

Lana Del Rey spontanicznie dołączyła do lokalnego zespołu w Santa Barbara

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Lana Del Rey po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskoczyć swoich fanów. Podczas spaceru w Santa Barbara przypadkiem usłyszała, jak lokalny zespół The Fastest Kids In School wykonuje jej utwór „West Coast”. Artystka nie mogła przejść obok tego obojętnie i dołączyła do muzyków na scenie.

Niespodziewany występ w Santa Barbara

Wydarzenie miało miejsce w sobotę, 27 września, podczas kameralnego koncertu plenerowego. Zespół grał cover utworu z albumu „Ultraviolence” (2014), kiedy Del Rey, jak sama zdradziła, była „na lodach”. Zaczęła przysłuchiwać się występowi i zapytała muzyków, czy może zaśpiewać razem z nimi.

Grupa udostępniła nagranie niezwykłej kolaboracji na Instagramie, pisząc:

„Ogromny zaszczyt, że @honeymoon dołączyła do nas na scenie! To koncert, którego nigdy nie zapomnimy!”

Jeden z członków zespołu, Dan Grimes, dodał:

„Po prostu przechodziła obok, usłyszała swój utwór i gestem zapytała, czy może wystąpić. Oczywiście się zgodziliśmy. Powiedziała tylko, że była ‘na lodach’. Wtedy mój mózg eksplodował.”

 

Nadchodzący album „Stove”

Lana Del Rey przygotowuje się do premiery swojego nowego albumu, który pierwotnie miał nosić tytuł „Lasso” i ukazać się w maju 2025 roku. Po zmianach daty i nazwy, finalnie krążek zatytułowany „Stove” ma trafić do fanów pod koniec stycznia 2026.

Początkowo zapowiadano, że artystka zwróci się w stronę country, jednak sama Del Rey później zasugerowała, że będzie to bardziej „Southern gothic”. W rozmowie z NME zdradziła, że nowy materiał może być lżejszy lirycznie, a stylistycznie bardziej melodyjny i w stylu American Songbook.

„Może mam mniej do powiedzenia o sprawach osobistych niż na ‘Tunnel’ czy ‘Blue Bannisters’. Ten album jest bardziej melodyjny, wręcz zabawny. Jeśli wytrwasz odpowiednio długo, wszystko staje się łatwiejsze” – wyznała piosenkarka.

Tagi


Popularne newsy

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego
NEWS

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany
NEWS

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”
NEWS

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku
NEWS

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”
NEWS

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”

Zamordowana dziewczyna D4vd widziana na nagraniu z kamer bezpieczeństwa tuż przed zaginięciem
NEWS

Zamordowana dziewczyna D4vd widziana na nagraniu z kamer bezpieczeństwa tuż przed zaginięciem

Polecane

CGM
Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor S ...

W przyszym roku artysta zagra na PGE Narodowym

1 godzinę temu

CGM
Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (&#8230 ...

Doda nie rozumie fenomenu młodszej koleżanki

1 godzinę temu

CGM
FKA twigs ujawnia datę premiery swojego albumu techno „Eusexua Afterglow”

FKA twigs ujawnia datę premiery swojego albumu techno „Eusexua A ...

Pierwszy singiel i teledysk z nowego krążka

1 godzinę temu

CGM
Ed Sheeran zdradza swój nowy cel: sześciopak i najlepsza forma w życiu

Ed Sheeran zdradza swój nowy cel: sześciopak i najlepsza forma w życiu

Presja wizerunkowa a muzyka

2 godziny temu

CGM
Syn Johna Lennona wyjaśnia dlaczego jego ojciec „miał żal” do Beatlesów

Syn Johna Lennona wyjaśnia dlaczego jego ojciec „miał żal” do Beatlesó ...

Zmęczenie sławą i pragnienie zmiany

2 godziny temu

CGM
Dua Lipa zaśpiewała hit Ariany Grande na koncercie w Miami

Dua Lipa zaśpiewała hit Ariany Grande na koncercie w Miami

Koljeny cover wykonany podczas trasy koncertowej

3 godziny temu