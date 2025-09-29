Lana Del Rey spontanicznie dołączyła do lokalnego zespołu w Santa Barbara

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Lana Del Rey po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskoczyć swoich fanów. Podczas spaceru w Santa Barbara przypadkiem usłyszała, jak lokalny zespół The Fastest Kids In School wykonuje jej utwór „West Coast”. Artystka nie mogła przejść obok tego obojętnie i dołączyła do muzyków na scenie.
Niespodziewany występ w Santa Barbara
Wydarzenie miało miejsce w sobotę, 27 września, podczas kameralnego koncertu plenerowego. Zespół grał cover utworu z albumu „Ultraviolence” (2014), kiedy Del Rey, jak sama zdradziła, była „na lodach”. Zaczęła przysłuchiwać się występowi i zapytała muzyków, czy może zaśpiewać razem z nimi.
Grupa udostępniła nagranie niezwykłej kolaboracji na Instagramie, pisząc:
„Ogromny zaszczyt, że @honeymoon dołączyła do nas na scenie! To koncert, którego nigdy nie zapomnimy!”
Jeden z członków zespołu, Dan Grimes, dodał:
„Po prostu przechodziła obok, usłyszała swój utwór i gestem zapytała, czy może wystąpić. Oczywiście się zgodziliśmy. Powiedziała tylko, że była ‘na lodach’. Wtedy mój mózg eksplodował.”
Nadchodzący album „Stove”
Lana Del Rey przygotowuje się do premiery swojego nowego albumu, który pierwotnie miał nosić tytuł „Lasso” i ukazać się w maju 2025 roku. Po zmianach daty i nazwy, finalnie krążek zatytułowany „Stove” ma trafić do fanów pod koniec stycznia 2026.
Początkowo zapowiadano, że artystka zwróci się w stronę country, jednak sama Del Rey później zasugerowała, że będzie to bardziej „Southern gothic”. W rozmowie z NME zdradziła, że nowy materiał może być lżejszy lirycznie, a stylistycznie bardziej melodyjny i w stylu American Songbook.
„Może mam mniej do powiedzenia o sprawach osobistych niż na ‘Tunnel’ czy ‘Blue Bannisters’. Ten album jest bardziej melodyjny, wręcz zabawny. Jeśli wytrwasz odpowiednio długo, wszystko staje się łatwiejsze” – wyznała piosenkarka.