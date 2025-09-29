Lana Del Rey spontanicznie dołączyła do lokalnego zespołu w Santa Barbara

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Lana Del Rey po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskoczyć swoich fanów. Podczas spaceru w Santa Barbara przypadkiem usłyszała, jak lokalny zespół The Fastest Kids In School wykonuje jej utwór „West Coast”. Artystka nie mogła przejść obok tego obojętnie i dołączyła do muzyków na scenie.

Niespodziewany występ w Santa Barbara

Wydarzenie miało miejsce w sobotę, 27 września, podczas kameralnego koncertu plenerowego. Zespół grał cover utworu z albumu „Ultraviolence” (2014), kiedy Del Rey, jak sama zdradziła, była „na lodach”. Zaczęła przysłuchiwać się występowi i zapytała muzyków, czy może zaśpiewać razem z nimi.

Grupa udostępniła nagranie niezwykłej kolaboracji na Instagramie, pisząc: „Ogromny zaszczyt, że @honeymoon dołączyła do nas na scenie! To koncert, którego nigdy nie zapomnimy!” Jeden z członków zespołu, Dan Grimes, dodał: „Po prostu przechodziła obok, usłyszała swój utwór i gestem zapytała, czy może wystąpić. Oczywiście się zgodziliśmy. Powiedziała tylko, że była ‘na lodach’. Wtedy mój mózg eksplodował.”