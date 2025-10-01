Lana Del Rey odpiera zarzuty o dzieciństwo spędzone w bogactwie

foto: mat. pras.

Lana Del Rey odniosła się do krążących w sieci twierdzeń, że dorastała w zamożnej rodzinie. W poście na Instagramie artystka podkreśliła, że dorastała w Lake Placid, w stanie Nowy Jork, i uczęszczała do Kent School dzięki stypendium.

„Jeśli byśmy dorastali z pieniędzmi, nigdy nie postawiłabym siebie w pozycji, aby znaleźć się na świeczniku” – napisała wokalistka, odnosząc się do swojej kariery.

Spotkanie z Ronem Pope i nieporozumienia z przeszłości

Del Rey odniosła się również do starego wywiadu z muzykiem Ronem Pope, który sugerował, że artystka pochodziła z bogatej rodziny. Pope później przyznał, że został błędnie poinformowany i nie znał prawdziwej sytuacji Lany.

Artystka tłumaczy, że jej doświadczenia w szkole były trudne – była na pomocy finansowej, była wyśmiewana przez innych uczniów i musiała radzić sobie z problemami dorastania w trudnych warunkach.

Trudności w rodzinie i wartość prawdziwej historii

Del Rey podkreśliła, że jej rodzina borykała się z typowymi problemami finansowymi. Artystka dodała, że ważne jest, by nikt nie pisał za Ciebie twojej historii, niezależnie od tego, jak przekonujący może wydawać się ktoś inny.

Wokalistka wspomniała też o trudnych relacjach szkolnych i wsparciu ze strony nauczycieli, które było dla niej kluczowe w tym okresie.

Plany muzyczne Lany Del Rey

Latem 2025 roku Lana potwierdziła, że zmieniła tytuł nadchodzącego albumu na „Stove”, którego premiera została przesunięta na koniec stycznia 2026 roku.