Lady Gaga zdradza szczegóły ślubu podczas livestreamu Bruno Marsa

fot. mat. pras.

Lady Gaga ujawniła pierwsze informacje o swoim nadchodzącym ślubie z narzeczonym Michael Polansky. Wokalistka poinformowała, że ceremonia odbędzie się „wkrótce” i podzieliła się wyjątkową historią zaręczyn, która stała się inspiracją do jej piosenki „Blade of Grass” z albumu MAYHEM (2025).

Para spotkała się po raz pierwszy publicznie w 2020 roku podczas sylwestrowej imprezy w Las Vegas, a ich związek został oficjalnie potwierdzony kilka tygodni później po Super Bowl w Miami. Zaręczyli się w 2024 roku, co wokalistka potwierdziła w rozmowie z francuskim premierem Gabrielem Attalem podczas igrzysk olimpijskich w Paryż.

Ślub i dedykacja muzyczna

Gaga nagrała wiadomość głosową podczas livestreamu Bruno Marsa „Romantic Radio”, w której poprosiła o dedykację piosenki na ślub. Mars wybrał utwór „Risk It All” ze swojego najnowszego albumu, kierując go zarówno do Lady Gagi, jak i Michaela Polansky’ego.

Inspiracja artystyczna

Polansky odegrał istotną rolę w życiu zawodowym Gagi, współprodukując i współtworząc utwory na albumie MAYHEM. Jak opowiadała wokalistka, piosenka „Blade of Grass” powstała dzięki kreatywnej inspiracji od narzeczonego: podczas oświadczyn w ogrodzie poprosiła go, by użył źdźbła trawy zamiast tradycyjnego pierścionka, co stało się motywem przewodnim utworu.