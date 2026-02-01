Lady Gaga przerwała koncert w Tokio. Ostre słowa pod adresem ICE

CGM

2026.02.01

Lady Gaga przerwała koncert w Tokio, aby publicznie potępić działania amerykańskiej agencji ICE (Immigration and Customs Enforcement). Artystka wygłosiła poruszające przemówienie, w którym apelowała o „miłosierdzie”, jedność i odpowiedzialność władz. Jej słowa spotkały się z ogromnym aplauzem publiczności zgromadzonej w Tokyo Dome.

Wystąpienie podczas trasy „Mayhem Ball”

Do zdarzenia doszło 29 stycznia podczas przedostatniego koncertu japońskiej części trasy „Mayhem Ball”. Lady Gaga nawiązała do tragicznych wydarzeń z USA, w tym śmierci Renee Good i Alexa Prettiego, którzy zostali zastrzeleni przez agentów ICE w Minneapolis w styczniu 2026 roku.

Obie ofiary miały po 37 lat i były obywatelami Stanów Zjednoczonych. Co szczególnie poruszyło opinię publiczną, oba zdarzenia miały miejsce w niewielkiej odległości od siebie, a Alex Pretti został trafiony aż dziesięcioma strzałami w ciągu kilku sekund.

„Życie ludzi jest niszczone na naszych oczach”

Artystka nie kryła emocji, mówiąc o strachu, bólu i poczuciu zagrożenia, z jakim mierzą się całe społeczności w USA.

– Musimy wrócić do miejsca, w którym istnieje bezpieczeństwo, pokój i odpowiedzialność. Dobrzy ludzie nie powinni ryzykować życia, walcząc o podstawowy szacunek – powiedziała Gaga.

Podkreśliła również, że działania ICE prowadzą do rozpadu poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa.

– Kiedy całe społeczności tracą poczucie przynależności i bezpieczeństwa, coś pęka w nas wszystkich. Życie ludzi jest niszczone tuż przed naszymi oczami – dodała.

Dedykacja utworu „Come to Mama”

Wprowadzając utwór „Come to Mama” z albumu Joanne, Lady Gaga zaznaczyła, że piosenka – będąca apelem o jedność – zostaje tego wieczoru dedykowana wszystkim osobom cierpiącym, czującym się samotnie oraz tym, którzy stracili bliskich w wyniku przemocy.

Choć artystka występowała poza granicami USA, podkreśliła, że jej myślami jest z rodzinami, dziećmi i społecznościami w Ameryce, które – jak zaznaczyła – są „bezlitośnie atakowane”.

Artyści jednoczą się przeciwko działaniom ICE

Lady Gaga nie jest jedyną artystką, która publicznie zabrała głos. W ostatnich dniach Billie Eilish, Finneas, Green Day, Neil Young, Moby, Zara Larsson, Dave Matthews, Duran Duran oraz wielu innych muzyków i aktorów wyraziło sprzeciw wobec działań ICE.

W Minneapolis odbył się również koncert protestacyjny, któremu przewodził Tom Morello. Niespodziewanie na scenie pojawił się także Bruce Springsteen, prezentując nowy, anty-ICE utwór „Streets Of Minneapolis”.

