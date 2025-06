Kylie Minogue niemal w ostatniej chwili odwołuje koncert w Polsce

fot. mat. pras.

Dosłownie kilka dni dzieliło nas od koncertu Kylie Minogue w Polsce. 18 czerwca artystka miała wystąpić w łódzkiej Atlas Arenie, ale w piątek wieczorem dowiedzieliśmy się, że występ nie dojdzie do skutku w planowanym terminie. Problemy zdrowotne zmusiły gwiazdę do przełożenia czterech europejskich koncertów.

– Próbowałam jak najlepiej, by wyzdrowieć na czas i wystartować z kolejnymi koncertami w poniedziałek. Obawiam się jednak, że zajmie mi trochę czasu, zanim będę wystarczająco zdrowa, by wrócić na scenę. Bardzo was przepraszam, ale muszę przełożyć występy w Berlinie, Łodzi, Kownie i Tallinie – komentuje w oświadczeniu Kylie.

Organizator szuka nowego terminu

Co dalej z koncertem w Łodzi? Impreza nie ma statusu odwołanej, będzie przeniesiona na nowy termin. Agencja Live Nation prosi fanów, by zachowali swoje bilety i zapewnia, że wspólnie z managementem gwiazdy szuka nowego terminu.

– Zachowaj swój bilet, ponieważ będzie on ważny na nową datę. Bileteria za pośrednictwem której zostały zakupione bilety skontaktuje się z Tobą – czytamy na profilu Live Nation Polska.