Kulturalny Black Week: Bilety na ponad 700 wydarzeń w całej Polsce nawet 80% taniej!

To wyjątkowa okazja, by zainwestować w niezapomniane emocje

2025.11.24

W odpowiedzi na konsumpcyjny szał związany z Black Friday, wiodące platformy biletowe – kicket.pl i Biletomat.pl ogłaszają start ogólnopolskiej akcji Black Week. Od 24 do 30 listopada 2025 roku miłośnicy kultury i rozrywki będą mogli zakupić bilety na ponad 700 spektakli, koncertów, festiwali, warsztatów i innych wydarzeń ze zniżkami sięgającymi nawet 80%.

W promocji biorą udział instytucje z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Katowic, Gdańska, Szczecina i wielu innych miast, co czyni akcję dostępną dla mieszkańców niemal każdego regionu. To wyjątkowa okazja, by zainwestować w niezapomniane emocje i podarować sobie lub bliskim prezent w postaci wspomnień.

Jak skorzystać z promocji Black Week?

Żeby skorzystać z promocji, wystarczy na portalu kicket.com lub Biletomat.pl kliknąć w wydarzenie oznaczone zniżką – w opisie wydarzenia znajduje się kod promocyjny, który należy wpisać podczas zakupu biletów w przeznaczonym do tego polu.

Wszystkie przecenione spektakle znajdziecie tutaj: KLIKNIJ TUTAJ

Teatr – zniżki do 80%

Tegoroczny Black Week to doskonała okazja dla miłośników teatru. Liczne sceny w całej Polsce przygotowały atrakcyjne zniżki na swoje spektakle, obejmujące zarówno dramaty, komedie, musicale, jak i przedstawienia dla dzieci.

Rabat 80%: Grupa Improwizacyjna Jakkolwiek w Krakowie na spektakle: „Jakkolwiek: Kocha Jak Szalony – improwizowana komedia romantyczna” oraz „Jakkolwiek: Kartoteki policyjne – kryminalny spektakl improwizowany”.

Rabat 70%: Teatr XL im. Artystów Zaangażowanych w Warszawie na wybrane spektakle, w tym „Pełnia w Skorpionie”, „Miłość, Seks i Powroty” oraz „Przypadki Warszawskiego Amanta”.

Rabat 70%: Teatr Filigranowy w Poznaniu na nowoczesny, muzyczny spektakl dla całej rodziny „Calineczka VR”.

Rabat 50%: Teatr Barakah w Krakowie na wybrane przedstawienia.

Rabat do 40%: Teatr Powszechny w Warszawie.

Rabat 30%: Teatr Rampa i Teatr Capitol w Warszawie.

W promocji biorą udział również spektakle w Teatrze Kamila Maćkowiaka w Łodzi, Teatrze Współczesnym w Warszawie, Teatrze Ateneum, Teatrze Sabat i wiele więcej!

Koncerty i widowiska muzyczne – zniżki do 80%

To idealna okazja, by kupić bilety na koncerty w znacznie niższych cenach. Oferta jest niezwykle zróżnicowana – od jazzu, przez pop i rock, aż po muzykę elektroniczną.

Rabat do 80%: Widowiska muzyczne Agencji Kreatywnej Barbary Knapczyk – „Pop Opera – Od Opery do Musicalu” oraz „Koncert królewski – Majestat Klasyki” w Łodzi i Radomiu.

Rabat 70%: Koncert Tribute To Republika – Latające Talerze w Łodzi, poświęcony twórczości Grzegorza Ciechowskiego.

Rabat 50%: Wieczory jazzowe w Vertigo Jazz Club.

Rabat 30%: Bilety na koncerty Pendulum oraz HÄMATOM.

Rabaty do 20%: Koncerty gwiazd polskiej sceny, w tym Beaty i Bajmu, Wilków czy Haliny Frąckowiak.

Zniżki dla fanów polskiego rapu: Występy Tede, Kaza Bałagane i White’a 2115.

Promocje obejmują również festiwale (BASSLAND, Resonance), koncerty przy świecach, występy Grupy MoCarta oraz imprezy w klubach Energy 2000. To doskonały moment, by zaplanować muzyczny kalendarz na nadchodzące miesiące!

