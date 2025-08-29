Szukaj
Raper wspomina też o Oli Ciupie

2025.08.29

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”

Zuzia Fijak i Kubańczyk – wielka miłość i plany na przyszłość

Od paru miesięcy były partner Oli Ciupy pokazuje się z Zuzią Fijak z Modelek. Zakochani publikują w sieci wspólne zdjęcia i coraz śmielej mówią o swoim uczuciu. W wywiadzie dla Świata Gwiazd Kubańczyk po raz pierwszy zdradził, że planuje zaręczyny:

„No, oświadczę się jej. Na pewno. (…) Ona to wie. (…) Ja nigdy nie byłem tak zakochany” – ujawnił.

Kubańczyk o Oli Ciupie i dawnych związkach

Raper otworzył się także na temat swoich wcześniejszych relacji i przyznał, że wiele z nich miało ogromny wpływ na jego twórczość:

„Miałem kilka związków. Nawet byłem za małolata cztery lata w związku z taką dziewczyną ze Stargardu, w której byłem mega zakochany i myślałem, że to jest to. O niej też napisałem kilka piosenek, które stały się hitowe potem. Zawdzięczam jej dużą część mojego sukcesu, bo złamała mi serce i o tym pisałem. (…) Z Olą też byliśmy bardzo długo. (…)” – wyznał Kubańczyk.

Dodał również, że dopiero obecna relacja pozwoliła mu zrozumieć, czym jest prawdziwy związek:

„I dopiero teraz powiedziałem do Zuzy: ‘Ja czuję, co to znaczy, być w związku prawdziwym. Ty mnie wspierasz’. Fajnie, super. Powiedziałem: ‘Najpiękniejszym widokiem, jaki kiedykolwiek miałbym mieć w życiu, to jak się odwracam i widzę Ciebie w białej sukni’. Ostatnio gadaliśmy w Gdańsku, na plaży sobie siedzieliśmy. I mówiłem, że normalnie chyba bym się popłakał”.

Codzienność z Zuzią Fijak

Na koniec raper podzielił się osobistą historią ze swojego życia codziennego, która pokazuje, jak ważna jest dla niego obecna partnerka:

„Widzę, jaka jest zaangażowana. Teraz, jak wychodziłem na wywiad… Mało spałem, wróciliśmy późno po koncertach. Taki byłem zajechany, jak jechałem na wywiad. Wychodziłem sobie z domu i Zuzia dawała mi buziaka i mówię: ‘Kurde, jak fajnie’. Że dostałem energii, że fajnie, że tu jest. Ona spała, nie powiedziałem jej tego, ale tak sobie pomyślałem, że ‘fajny dzień, fajnie, że jesteś’. Po prostu” – skwitował Kubańczyk.

 

