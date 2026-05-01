Kuba Wojewódzki ostro o Dodzie. „Coca-Cola też miała liczne procesy. I też jest tania”

Relacja między Kubą Wojewódzkim a Dodą ponownie znalazła się w centrum uwagi mediów. Tym razem wszystko za sprawą najnowszego odcinka popularnego talk-show, w którym dziennikarz wrócił do głośnej sytuacji sprzed kilku lat.

Powrót do głośnego wywiadu

W swoim programie Kuba Wojewódzki przypomniał widzom o incydencie z 2022 roku, kiedy Doda opuściła nagranie podcastu „Wojewódzki&Kędzierski”. Według prowadzącego powodem były pytania dotyczące jej spraw zawodowych i medialnych kontrowersji.

Showman postanowił nie tylko wrócić do tamtej sytuacji, ale również skomentować późniejsze wypowiedzi artystki, która tłumaczyła swoją decyzję o wyjściu ze studia.

Ostre słowa Kuby Wojewódzkiego o Dodzie

Najwięcej emocji wzbudziła jednak jego bezpośrednia wypowiedź, która szybko zaczęła krążyć w mediach i internecie. Kuba Wojewódzki powiedział:

„Dzisiaj chciałbym zacząć od małego, prywatnego trochę remanentu. Parę lat temu w naszym podcaście Wojewódzki&Kędzierski gościła niejaka Dorota Rabczewska, znaczy bardziej Doda R., Doda. Zaprosiliśmy ją, ona po paru minutach wyszła, bo zadawaliśmy jej pytania o liczne afery finansowe, w które jest zamieszana.”

Następnie dodał:

„Minęły cztery lata, cztery lata, z takim IQ to jest naprawdę dobry czas. Dorota znalazła odpowiedź, dlaczego wyszła z naszego podcastu. „Nie muszę bywać w takich podcastach, bo jestem bardziej wypromowana w tym kraju niż Coca-Cola”. Przypominam ci, Doroto, Coca-Cola też miała liczne procesy. I też jest tania.”

Konflikt, który trwa od lat

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kuba Wojewódzki publicznie krytykuje Dodę. Ich medialne relacje od dawna są napięte i regularnie stają się tematem artykułów oraz dyskusji wśród fanów.

W przeszłości obie strony wielokrotnie odnosiły się do swoich wypowiedzi, co tylko podsycało zainteresowanie opinii publicznej.