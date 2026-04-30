Mata z miłosną balladą tuż przed koncertami na PGE Narodowym

Mata ponownie przyciąga uwagę fanów i mediów. Tuż przed swoimi koncertami na Stadionie Narodowym raper wypuścił zaskakujący singiel.

Gitarowa ballada od Maty

Chyba nikt się nie spodziewał, że Młody Matczak, na chwilę przed największymi koncertami w życiu wyda delikatna balladę a nie rapowy banger. No i chyba nikt się nie spodziewał, że na Narodowym zobaczymy Matę grającego na gitarze akustycznej…

„Znają mnie wszędzie po muzie i gębie”

W najnowym utworze Mata zaznacza, że jego twórczość i wizerunek sprawiają, iż jest rozpoznawalny w wielu miejscach na świecie. Artysta podkreśla, że muzyka pozwala mu budować globalną markę.

To kolejny dowód na rosnącą pewność siebie rapera, który od początku kariery stawia na odważne deklaracje i wyrazisty styl. Jednym z najciekawszych elementów numeru Maty jest nawiązanie do legendarnego stadionu Wembley Stadium.

Artysta przyznał, że chciałby kiedyś wystąpić właśnie tam – miejscu, które dla wielu muzyków stanowi symbol światowego sukcesu i największych koncertowych osiągnięć.

Wątek romantyczny w nowym kawałku

Zarówno w tekście jak i w samymy teledysku, nie trudno dotrzec wątek romantyczny. Ona na mnie patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show

Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc, let’s go (Hej, echo)

Chyba Cię sprawdzę, trzymałaś plansze, że chcesz iść na after i żebym Cię wziął

Dobrze wiesz, że będę dziś low, większe masz szanse, ho

Jestem na nie, póki co tak so, so, so (So)

Ale też wiem, że wypiję ze dwie co najmniej dzisiaj, jestem Michał mała, ej

Dobrze wiem, że się zakochałaś

Jestem Michał, mała, no i słyszę tylko echo – śpiewa w utworze Mata.

Koncerty Maty na Narodwym zbliżają się wielkimi krokami

Mata zagra na PGE Narodowym dwa razy. Pierwszy koncert odbędzie się 15 maja – drugi dzień później. Na drugi występ rapera nadal można kupić bilety.

Decyzja o organizacji dwóch koncertów zamiast jednego świadczy o ogromnym zainteresowaniu fanów. Bilety na wydarzenie mają szansę wyprzedać się w błyskawicznym tempie, co tylko potwierdza pozycję Maty na rynku muzycznym.

Każdy z koncertów ma być osobnym widowiskiem, z rozbudowaną scenografią i specjalną oprawą wizualną.