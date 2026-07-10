Książę William i księżna Kate oddali hołd Bonnie Tyler

Śmierć Bonnie Tyler poruszyła fanów muzyki na całym świecie. Walijską legendę pożegnali również książę William i księżna Kate, którzy opublikowali wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Małżonkowie podkreślili ogromny wpływ artystki na świat muzyki i złożyli kondolencje jej rodzinie.

William i Kate żegnają Bonnie Tyler

Po informacji o śmierci Bonnie Tyler na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii pojawiło się wyjątkowe oświadczenie. Do wpisu dołączono zdjęcie z 2023 roku, kiedy książę William wręczył artystce Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki.

W opublikowanym komunikacie para napisała:

„Jesteśmy głęboko zasmuceni z powodu śmierci Bonnie Tyler. Jej cudowny głos i niezapomniana muzyka poruszały miliony ludzi na całym świecie i nadal będzie inspirowała przyszłe pokolenia. Łączymy się w bólu z jej mężem, rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy ją kochali”.

Bonnie Tyler zmarła w wieku 75 lat

Bonnie Tyler zmarła 9 lipca 2026 roku w szpitalu w Portugalii, gdzie od kilku tygodni walczyła z ciężką chorobą.

Problemy zdrowotne artystki rozpoczęły się w maju, kiedy przeszła pilną operację jelit. Po zabiegu została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Choć w czerwcu została z niej wybudzona, jej stan pozostawał bardzo poważny.

Rodzina przekazała informację o śmierci w oficjalnym oświadczeniu, prosząc o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Legenda światowej muzyki

Bonnie Tyler była jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek na świecie. Jej charakterystyczny, zachrypnięty głos przyniósł jej międzynarodową sławę, a utwory takie jak „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” oraz „It’s a Heartache” na stałe zapisały się w historii muzyki.

Pożegnania artystki płyną z całego świata – od fanów, muzyków i przedstawicieli branży rozrywkowej po członków brytyjskiej rodziny królewskiej.