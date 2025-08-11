Szukaj
Krzysztof Zalewski nazwał Benjamina Netanjahu „zj**em” ze sceny

"To jest coś tak obrzydliwego, że nie można na to patrzeć".

2025.08.11

Krzysztof Zalewski nazwał Benjamina Netanjahu „zj**em" ze sceny

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Izrael nie ma innego wyjścia, jak tylko dokończyć dzieła i ostatecznie pokonać Hamas – przekonuje krytyków premier Izraela Benjamin Netanjahu. Problem w tym, że regularnie docierają do nas wieści o ludobójstwie dokonywanym przez podległych mu żołnierzy.

Wbrew powszechnie dostępnym obrazkom ze Strefy Gazy Netanjahu zaprzecza oskarżeniom, że Siły Obronne Izraela stosują politykę głodu, mającą osłabić Palestyńczyków.

Peja ma jasne zdanie w kwestii konfliktu Izraela z Palestyną. Teraz dołączają do niego kolejni artyści

W Polsce nie brak artystów, którzy od lat jasno wypowiadają się w kwestii konfliktu na linii Izrael-Palestyna. Jednym z najgłośniej zabierających w tej sprawie głos, jest Peja. W ostatnim czasie dołączają do niego kolejni. Podczas krakowskiego Męskiego Grania Kwiat Jabłoni publicznie wyraził solidarność z Palestyńczykami, zrobił to także Krzysztof Zalewski.

Po prostu nie zgadzamy się na to. To jest coś tak obrzydliwego, że nie można na to patrzeć – powiedział muzyk, który pojawił się na scenie w koszuli we wzór palestyńskiej flagi. Przy aplauzie krakowskiej publiczności Zalewski nazwał Netanjahu „zj**em”.

Zobaczcie nasze nagranie z koncertu.

