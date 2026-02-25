Krys Day prezentuje singiel „Kropla za kroplą” – pop o wyrozumiałości dla rodziców na emigracji

Foto: @dagsoon

Krys Day, młody artysta o polsko-niemieckich korzeniach, prezentuje nowy singiel „Kropla za kroplą”, w którym porusza temat trudnych decyzji podejmowanych przez rodziców na emigracji i relacji rodzinnych na odległość. W niecały rok od debiutu jego utwory zgromadziły prawie 2,5 miliona odtworzeń na YouTube, a artysta kontynuuje muzyczną podróż, łącząc popowe brzmienia z liryczną wrażliwością.

„Kropla za kroplą” – historia ojca i syna

Singiel opowiada o relacji ojciec – syn, ukazując wyzwania rodzin, których członkowie zdecydowali się opuścić Polskę w poszukiwaniu lepszego życia. Krys Day pokazuje tęsknotę za utraconym wspólnym czasem i próby nadrobienia go, a jednocześnie podkreśla, że dorosłe dzieci mogą z czasem docenić poświęcenie rodziców.

„Doświadczenie emigracji to doświadczenie milionów rodzin z Polski, w tym mojej. Rodzice muszą podejmować trudne decyzje, jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe, często kosztem obecności w życiu dzieci” – mówi Krys Day.

Teledysk pełen emocji i tańca

Do utworu powstał teledysk, w którym relację ojciec – syn artysta przedstawia poprzez taniec inspirowany dziecięcym światem, emocjami i miłością. Każdy ruch podkreśla próbę tworzenia wyjątkowych momentów, nawet w szary dzień. Singiel i wideo niosą nadzieję, że poświęcenia rodziców przyniosą owoce w kolejnych pokoleniach.

Artystyczna droga Krysa Day

Krys Day urodził się w Szczecinie, wychował w Berlinie i tam rozpoczął karierę muzyczną. Doskonalił warsztat współpracując z Andrzejem Puczyńskim w Izabelin Studio (Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska, Sanah) oraz z Wojtkiem Olszakiem w Woobie Doobie Studio (Edyta Górniak, Dawid Podsiadło). Aktualny materiał powstał w Studio AleLabel we współpracy z Maciejem Puchalskim (Blanka).

Jego nadchodzący debiutancki album to efekt wielu lat pracy, łączący doświadczenie studyjne z autentycznymi emocjami. Pierwszym singlem promującym album był duet z Darią Marx „Piasek i wiatr”, do którego polski tekst napisał sam Krys.

Krys Day – artysta i prawnik

Poza muzyką, Krys Day jest absolwentem studiów prawniczych w Polsce i Niemczech. Jako adwokat w Berlinie wspiera osoby najsłabsze w społeczeństwie, łącząc pasję artystyczną z działalnością społeczną.