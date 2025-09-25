Kosior, Okekel i Młody Kamil z nowym singlem “5 GWIAZDEK”

fot. Rutkowski

Na numerze wyprodukowanym przez Nowickye gościnnie pojawia się Młody Kamil oraz Okekel. “5 GWIAZDEK” bezpardonowo i z kojarzoną z Kosiorem dużą dozą pewności siebie jest stanowczą zapowiedzią jego solowego materiału, którego premiera przewidziana jest na 5 grudnia.

Na albumie “ARROGANT RADIO” znajdzie się aż 19 tracków, w tym szereg współprac, o których tej jesieni będzie głośno. – Naprawdę długo pracowałem nad tym krążkiem i jestem z niego bezczelnie dumny. Postanowiłem też, że karty będę odsłaniać nie od razu, więc po prostu czekajcie i obserwujcie co dla Was przygotowałem. To będzie mocny run – komentuje Kosior.

Limitowany merch już dostępny

Razem z premierą singla i teledysku na stronie whitewidow.co wystartował preorder nowego albumu wraz z limitowaną kolekcją merchu „ARROGANT RADIO”. Dodatkowo, już teraz warto dopisać się do newslettera, by być na bieżąco z niespodziankami, które przedpremierowo będą czekać na najwierniejszych fanów. Na stronie czekają także dodatkowe pule biletów na trasę White Widow SUPERNOVA Tour, gdzie Kosior przedpremierowo będzie zdradzać kolejne szczegóły dotyczące wydawnictwa.