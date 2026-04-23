Koroner potwierdził, że Celeste Rivas została zamordowana. Postępowanie wobec D4vd nadal trwa

Muzykowi oskarżonemu o zabójstwo 14-latki grozi dożywocie a nawet kara śmierci

2026.04.23

Biuro koronera w Los Angeles ujawniło oficjalne ustalenia dotyczące śmierci Celeste Rivas Hernandez. Według raportu medycznego przyczyną zgonu były liczne obrażenia penetrujące tułowia, a śmierć została zakwalifikowana jako zabójstwo (homicide). Sprawa jest obecnie przedmiotem głośnego śledztwa w USA.

Ustalenia koronera – obrażenia i przyczyna śmierci

Według raportu medycznego, ofiara miała dwie poważne rany penetrujące:

  • rana w górnej części brzucha, która uszkodziła wątrobę
  • rana w klatce piersiowej, która naruszyła żebra i przestrzeń międzyżebrową

Obrażenia miały charakter wskazujący na użycie ostrego narzędzia. W raporcie zaznaczono jednak, że szczegóły dotyczące użytego przedmiotu nie zostały jednoznacznie określone.

Dodatkowo opisano obecność licznych powierzchownych otarć na dłoni, które mogą, ale nie muszą, wskazywać na próbę obrony.

Stan ciała i trudności w identyfikacji

Zgodnie z dokumentacją, ciało Celeste Rivas Hernandez było w zaawansowanym stanie rozkładu, co utrudniło pełną analizę:

  • częściowe zwłóknienie i szkieletyzacja głowy
  • brak jednego oka
  • znaczne zmiany pośmiertne

Zwłoki miały zostać odnalezione w workach w bagażniku samochodu, co dodatkowo skomplikowało pracę śledczych.

Toksykologia – niejednoznaczne wyniki

Raport zawiera również wyniki badań toksykologicznych. Wykryto możliwe ślady substancji psychoaktywnych, jednak część wyników była niespójna lub niejednoznaczna.

Koroner zaznaczył, że substancje te nie miały wpływu na bezpośrednią przyczynę śmierci, która została jednoznacznie określona jako zabójstwo.

Status sprawy – zarzuty i śledztwo

W sprawie aresztowano artystę znanego jako d4vd, któremu postawiono zarzuty m.in.:

  • zabójstwa
  • znęcania się nad nieletnim
  • bezprawnego zbezczeszczenia zwłok

Prokuratura twierdzi, że do zabójstwa miało dojść w 2025 roku, a następnie ciało zostało ukryte przez dłuższy czas przed jego odnalezieniem.

d4vd nie przyznał się do winy i oczekuje na dalsze postępowanie sądowe.

Opóźnienie w ujawnieniu raportu

Koroner podkreślił, że ustalenia dotyczące przyczyny śmierci były znane już wcześniej, jednak ich publikacja została opóźniona decyzją sądu na wniosek organów ścigania.

Władze tłumaczą, że było to konieczne ze względu na trwające śledztwo. Jednocześnie biuro koronera wyraziło zaniepokojenie długim czasem oczekiwania rodziny na oficjalne informacje.

Reakcja rodziny ofiary

Rodzina Celeste Rivas Hernandez wydała oświadczenie, w którym określiła szczegóły raportu jako „dramatyczne i trudne emocjonalnie”.

Bliscy ofiary poprosili o prywatność i zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w najbliższych rozprawach sądowych.

Sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną

Cała sprawa stała się jednym z głośniejszych śledztw kryminalnych w USA w 2026 roku. Połączenie elementów świata muzycznego, poważnych zarzutów i dramatycznych ustaleń medycznych sprawiło, że temat szeroko komentowany jest w mediach.

Postępowanie wobec d4vd nadal trwa, a kolejne rozprawy mają wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Popularne newsy

_Karol G@CHRISCORNEJO_ coachella 2-2
NEWS

Była headlinerką Coachelli. Teraz wystąpi na PGE Narodowym

Screen Shot 2019-08-02 at 21.55.30
NEWS

Kraftwerk przegrywa jedną z najdłuższych spraw o prawa autorskie w historii muzyki dotyczących samplingu „Metall auf Metall”

VIKI GABORok
NEWS

Ojciec Viki Gabor oskarżony o udział w zogranizowanej grupie przestępczej

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Eminem świętuje 18 lat trzeźwości – ważny kamień milowy w życiu rapera

Bedoes 2115
NEWS

Bedoes 2115 wpłacił 720 tysięcy złotych na Cancer Fighters. Charytatywny stream Łatwoganga nabrał ogromnego rozpędu

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut twarzami tegorocznej edycji Męskiego Grania

Orange Warsaw Festival taras
NEWS

Orange Warsaw Festival ogłosił kolejnego headlinera i mocną reprezentację polskich artystów

Polecane

CGM
Doda Instagram 25

Doda i Magda Gessler kończą konflikt – spektakularne pojednanie ...

Charytatywny stream Łatwoganga tłem pojednania

1 godzinę temu

CGM
coachella-logo2

Coachella 2027 – daty, bilety i wszystko co musisz wiedzieć na t ...

Fani mają możliwość już teraz zaplanować wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych rok

3 godziny temu

CGM
Kanye West

Kolejne problemy koncertowe Kanye Westa. Włosi także protestują przeci ...

"Antyfaszyzm dla nas nie jest kaprysem, ale wartością zakorzenioną w naszej historii."

3 godziny temu

CGM
Labrinth

Labrinth odszedł z „Euphorii” bo nie chciał tworzyć muzyki ...

Artysta kontra przemysł muzyczny

4 godziny temu

CGM
boycott eurovision

Ponad 1000 artystów wzywa do bojkotu Eurowizji

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. IDLES, Massive Attack, Paloma Faith, Kneecap i Primal Scream

4 godziny temu

CGM
MGK Fred Durst 2026

MGK i Fred Durst wracają do nu-metalu. Artyści wypiścili wspólny singi ...

Mocny powrót do brzmień nu-metalu, które zdominowały przełom lat 90. i 2000.

4 godziny temu