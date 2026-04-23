Koroner potwierdził, że Celeste Rivas została zamordowana. Postępowanie wobec D4vd nadal trwa

Biuro koronera w Los Angeles ujawniło oficjalne ustalenia dotyczące śmierci Celeste Rivas Hernandez. Według raportu medycznego przyczyną zgonu były liczne obrażenia penetrujące tułowia, a śmierć została zakwalifikowana jako zabójstwo (homicide). Sprawa jest obecnie przedmiotem głośnego śledztwa w USA.

Ustalenia koronera – obrażenia i przyczyna śmierci

Według raportu medycznego, ofiara miała dwie poważne rany penetrujące:

rana w górnej części brzucha, która uszkodziła wątrobę

rana w klatce piersiowej, która naruszyła żebra i przestrzeń międzyżebrową

Obrażenia miały charakter wskazujący na użycie ostrego narzędzia. W raporcie zaznaczono jednak, że szczegóły dotyczące użytego przedmiotu nie zostały jednoznacznie określone.

Dodatkowo opisano obecność licznych powierzchownych otarć na dłoni, które mogą, ale nie muszą, wskazywać na próbę obrony.

Stan ciała i trudności w identyfikacji

Zgodnie z dokumentacją, ciało Celeste Rivas Hernandez było w zaawansowanym stanie rozkładu, co utrudniło pełną analizę:

częściowe zwłóknienie i szkieletyzacja głowy

brak jednego oka

znaczne zmiany pośmiertne

Zwłoki miały zostać odnalezione w workach w bagażniku samochodu, co dodatkowo skomplikowało pracę śledczych.

Toksykologia – niejednoznaczne wyniki

Raport zawiera również wyniki badań toksykologicznych. Wykryto możliwe ślady substancji psychoaktywnych, jednak część wyników była niespójna lub niejednoznaczna.

Koroner zaznaczył, że substancje te nie miały wpływu na bezpośrednią przyczynę śmierci, która została jednoznacznie określona jako zabójstwo.

Status sprawy – zarzuty i śledztwo

W sprawie aresztowano artystę znanego jako d4vd, któremu postawiono zarzuty m.in.:

zabójstwa

znęcania się nad nieletnim

bezprawnego zbezczeszczenia zwłok

Prokuratura twierdzi, że do zabójstwa miało dojść w 2025 roku, a następnie ciało zostało ukryte przez dłuższy czas przed jego odnalezieniem.

d4vd nie przyznał się do winy i oczekuje na dalsze postępowanie sądowe.

Opóźnienie w ujawnieniu raportu

Koroner podkreślił, że ustalenia dotyczące przyczyny śmierci były znane już wcześniej, jednak ich publikacja została opóźniona decyzją sądu na wniosek organów ścigania.

Władze tłumaczą, że było to konieczne ze względu na trwające śledztwo. Jednocześnie biuro koronera wyraziło zaniepokojenie długim czasem oczekiwania rodziny na oficjalne informacje.

Reakcja rodziny ofiary

Rodzina Celeste Rivas Hernandez wydała oświadczenie, w którym określiła szczegóły raportu jako „dramatyczne i trudne emocjonalnie”.

Bliscy ofiary poprosili o prywatność i zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w najbliższych rozprawach sądowych.

Sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną

Cała sprawa stała się jednym z głośniejszych śledztw kryminalnych w USA w 2026 roku. Połączenie elementów świata muzycznego, poważnych zarzutów i dramatycznych ustaleń medycznych sprawiło, że temat szeroko komentowany jest w mediach.

Postępowanie wobec d4vd nadal trwa, a kolejne rozprawy mają wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia.