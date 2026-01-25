Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów

Konflikt w rodzinie Beckhamów od kilku dni elektryzuje media na całym świecie. Choć sprawa ma wyraźnie osobisty charakter, jej konsekwencje niespodziewanie odbiły się także na karierze muzycznej Victorii Beckham. Fani okazali jej wsparcie w nieoczywisty sposób, wynosząc na szczyt cyfrowych list przebojów jej solowy singiel sprzed ponad 20 lat.

„Not Such An Innocent Girl” znów numerem jeden

Singiel „Not Such An Innocent Girl”, który Victoria Beckham wydała w 2001 roku, ponownie znalazł się na szczycie cyfrowych list sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Utwór, który pierwotnie dotarł do 6. miejsca brytyjskiej listy singli, przeżył drugą młodość dzięki zorganizowanej akcji fanów w mediach społecznościowych.

W ciągu zaledwie tygodnia sprzedaż i pobrania numeru wzrosły o kilkanaście tysięcy procent. Choć streaming nie pozwolił przebić się na sam szczyt głównego zestawienia singli, symboliczny wymiar tego sukcesu jest dla fanów jednoznaczny – to gest solidarności wobec Victorii w trudnym momencie życia prywatnego.

Fani reagują na kryzys w rodzinie Beckhamów

Jak podkreślają internauci, masowe kupowanie singla było odpowiedzią na medialne doniesienia o napięciach w rodzinie Beckhamów. W sieci szybko zaczęły pojawiać się komentarze sugerujące, że to „najbardziej brytyjski sposób okazania wsparcia”.

Nie brakowało ironicznych wpisów w stylu: „Nic nie oddaje brytyjskiej kultury lepiej niż wysłanie Victorii na numer jeden po publicznej krytyce ze strony syna” czy „Zróbmy jej ten numer jeden – dla fabularnego zwrotu roku”. Kampania fanów szybko przerodziła się w viral.

Publiczna kłótnia Brooklyna Beckhama z rodzicami

Źródłem całego zamieszania jest Brooklyn Beckham, który w styczniu opublikował emocjonalne oświadczenie w mediach społecznościowych. Ogłosił w nim, że nie chce utrzymywać kontaktu z rodzicami ani rodzeństwem, oskarżając ich o wieloletnie wynoszenie prywatnych spraw do mediów.

Największe kontrowersje wzbudziły jego zarzuty wobec matki dotyczące wesela z Nicolą Peltz w 2022 roku. Brooklyn twierdzi, że Victoria Beckham miała w nieodpowiedni sposób przejąć pierwszy taniec, co określił jako upokarzające i bardzo bolesne doświadczenie.

Świadkowie potwierdzają napiętą atmosferę

Do sprawy odnieśli się również świadkowie wesela. DJ Fat Tony potwierdził, że sytuacja była niezręczna, choć – jak zaznaczył – nie doszło do skrajnych zachowań. Zamieszanie miało rozpocząć się od wypowiedzi Marca Anthony’ego, który nazwał Victorię „najpiękniejszą kobietą w pokoju”, co wywołało silną reakcję panny młodej.

Konflikt wpłynął także na pozostałych członków rodziny. Cruz Beckham publicznie stanął po stronie matki, publikując fragment jej utworu w mediach społecznościowych. Według medialnych doniesień Victoria Beckham bardzo przeżyła falę memów i komentarzy, które pojawiły się po wypowiedziach Brooklyna.

Muzyczny sukces jako symbol wsparcia

Choć powrót „Not Such An Innocent Girl” na szczyt list nie zmienia skomplikowanej sytuacji rodzinnej, dla fanów jest jasnym sygnałem poparcia dla Victorii Beckham. To przykład, jak kultura popularna i media społecznościowe mogą stać się narzędziem symbolicznego wsparcia w osobistych kryzysach gwiazd.