Koncert Disturbed w Belgii odwołany z powodów bezpieczeństwa

Zaplanowany na 15 października koncert zespołu Disturbed w belgijskim Forest National, gdzie mieli wystąpić razem z Megadeth, został odwołany. Powodem decyzji były zagrożenia bezpieczeństwa związane z poparciem frontmana Davida Draimana dla Izraela.
Decyzja burmistrza i zalecenia policji
Charles Spapens, burmistrz Forest, wyjaśnił swoją decyzję mediom:
„Moim priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, widzów, demonstrantów i personelu Forest National. Ze względu na negatywne zalecenia policji oraz specyficzną lokalizację obiektu, musiałem podjąć tę decyzję.”
Burmistrz wcześniej określił sytuację jako „problem moralny”:
„Chodzi o człowieka, który podpisał bombę zrzuconą na Gazę. Nie wspieramy obecności tego artysty, a tym bardziej jego stanowiska w sprawie Gazy.”
Kontrowersje wokół poparcia Draimana dla Izraela
David Draiman od lat publicznie wspiera Izrael, co wzbudzało kontrowersje. Podczas koncertów w Tel Awiwie śpiewał hymn Izraela, a w wywiadach krytykował artystów wspierających bojkot tego kraju, m.in. Rogera Watersa i irlandzkie trio Kneecap.
Sytuacja eskalowała, gdy Kneecap opublikował zdjęcie z 2024 roku przedstawiające Draimana podpisującego pociski izraelskich sił z napisem „Fuck Hamas”. To właśnie te materiały wzbudziły największe zaniepokojenie lokalnych władz w Belgii.
Zagrożenie bezpieczeństwa i demonstracje
Według raportu policji, pojawienie się Draimana mogłoby wywołać gwałtowne protesty w pobliżu miejsca koncertu. Dodatkowo w Belgii w tym czasie miała miejsce strajk krajowy i spodziewano się innych demonstracji. To wszystko wpłynęło na decyzję o odwołaniu wydarzenia.
Reakcje fanów i środowiska muzycznego
Odwołanie koncertu Disturbed w Belgii wywołało falę dyskusji w mediach społecznościowych. Draiman nie kryje swojej postawy i w przeszłości deklarował, że „nie obchodzi go”, jeśli jego pro-izraelskie stanowisko kogoś alienuje.
Podczas ostatnich wydarzeń muzycznych, m.in. koncertu Black Sabbath, frontman Disturbed spotkał się krytyką ze względu na swoje poglądy polityczne.
