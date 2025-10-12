Szukaj
Koncert Disturbed w Belgii odwołany z powodów bezpieczeństwa

„Chodzi o człowieka, który podpisał bombę zrzuconą na Gazę"

2025.10.12

Koncert Disturbed w Belgii odwołany z powodów bezpieczeństwa

Zaplanowany na 15 października koncert zespołu Disturbed w belgijskim Forest National, gdzie mieli wystąpić razem z Megadeth, został odwołany. Powodem decyzji były zagrożenia bezpieczeństwa związane z poparciem frontmana Davida Draimana dla Izraela.

Decyzja burmistrza i zalecenia policji

Charles Spapens, burmistrz Forest, wyjaśnił swoją decyzję mediom:

„Moim priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, widzów, demonstrantów i personelu Forest National. Ze względu na negatywne zalecenia policji oraz specyficzną lokalizację obiektu, musiałem podjąć tę decyzję.”

Burmistrz wcześniej określił sytuację jako „problem moralny”:

„Chodzi o człowieka, który podpisał bombę zrzuconą na Gazę. Nie wspieramy obecności tego artysty, a tym bardziej jego stanowiska w sprawie Gazy.”

Kontrowersje wokół poparcia Draimana dla Izraela

David Draiman od lat publicznie wspiera Izrael, co wzbudzało kontrowersje. Podczas koncertów w Tel Awiwie śpiewał hymn Izraela, a w wywiadach krytykował artystów wspierających bojkot tego kraju, m.in. Rogera Watersa i irlandzkie trio Kneecap.

Sytuacja eskalowała, gdy Kneecap opublikował zdjęcie z 2024 roku przedstawiające Draimana podpisującego pociski izraelskich sił z napisem „Fuck Hamas”. To właśnie te materiały wzbudziły największe zaniepokojenie lokalnych władz w Belgii.

Zagrożenie bezpieczeństwa i demonstracje

Według raportu policji, pojawienie się Draimana mogłoby wywołać gwałtowne protesty w pobliżu miejsca koncertu. Dodatkowo w Belgii w tym czasie miała miejsce strajk krajowy i spodziewano się innych demonstracji. To wszystko wpłynęło na decyzję o odwołaniu wydarzenia.

Reakcje fanów i środowiska muzycznego

Odwołanie koncertu Disturbed w Belgii wywołało falę dyskusji w mediach społecznościowych. Draiman nie kryje swojej postawy i w przeszłości deklarował, że „nie obchodzi go”, jeśli jego pro-izraelskie stanowisko kogoś alienuje.

Podczas ostatnich wydarzeń muzycznych, m.in. koncertu Black Sabbath, frontman Disturbed spotkał się krytyką ze względu na swoje poglądy polityczne.

 

 

