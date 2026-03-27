Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury „Must Be the Music”. Miuosh zaśpiewał razem z nim

W najnowszym odcinku programu Must Be the Music widzowie poznają wyjątkowego uczestnika – 22-letniego gitarzystę i wokalistę z Kolumbii, który oczarował jury swoim talentem.

Kim jest Jacke Matheus?

Jacke Matheus przyjechał do Warszawy, by rozpocząć nowy etap swojej kariery muzycznej. Pasję do muzyki zaszczepił w nim ojciec, a od 9. roku życia konsekwentnie rozwija swoje umiejętności.

Artysta inspiruje się klasycznym rockiem lat 80. i ma już doświadczenie sceniczne zdobyte podczas festiwali w Kolumbii. W Polsce często występuje również jako muzyk uliczny.

Występ, który zachwycił jury

Podczas castingu Jacke wykonał cover utworu „Always” zespołu Bon Jovi, jednocześnie grając na gitarze elektrycznej. Jego interpretacja wywołała ogromne emocje wśród jurorów.

W pewnym momencie Miuosh spontanicznie dołączył do występu i zaczął śpiewać razem z uczestnikiem, co dodatkowo podkręciło atmosferę.

Jury nie kryło zachwytu