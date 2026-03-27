Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury „Must Be the Music”. Miuosh zaśpiewał razem z nim

Jury nie kryło zachwytu

2026.03.27

Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury „Must Be the Music”. Miuosh zaśpiewał razem z nim

W najnowszym odcinku programu Must Be the Music widzowie poznają wyjątkowego uczestnika – 22-letniego gitarzystę i wokalistę z Kolumbii, który oczarował jury swoim talentem.

Kim jest Jacke Matheus?

Jacke Matheus przyjechał do Warszawy, by rozpocząć nowy etap swojej kariery muzycznej. Pasję do muzyki zaszczepił w nim ojciec, a od 9. roku życia konsekwentnie rozwija swoje umiejętności.

Artysta inspiruje się klasycznym rockiem lat 80. i ma już doświadczenie sceniczne zdobyte podczas festiwali w Kolumbii. W Polsce często występuje również jako muzyk uliczny.

Występ, który zachwycił jury

Podczas castingu Jacke wykonał cover utworu „Always” zespołu Bon Jovi, jednocześnie grając na gitarze elektrycznej. Jego interpretacja wywołała ogromne emocje wśród jurorów.

W pewnym momencie Miuosh spontanicznie dołączył do występu i zaczął śpiewać razem z uczestnikiem, co dodatkowo podkręciło atmosferę.

Jury nie kryło zachwytu

– „Jestem w szoku, niewiele było takich momentów w tym programie” – powiedziała Natalia Szroeder.

– „To jest gwiazda, on już jest gwiazdą!” – dodała jurorka.

Z kolei Sebastian Karpiel-Bułecka podsumował występ słowami:

– „To było idealne, myślę, że Bon Jovi byłby z Ciebie dumny”.

 

Popularne newsy

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”
NEWS

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”
NEWS

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku
NEWS

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Czy Young Leosia nadal kibicuje bambi? „To trochę tak jakbym nastała do własnego gniazda”
NEWS

Czy Young Leosia nadal kibicuje bambi? „To trochę tak jakbym nastała do własnego gniazda”

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał
NEWS

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

KoRn „Freak On A Leash” viralem na TikToku. Wszystko dzięki Zarze Larsson
NEWS

KoRn „Freak On A Leash” viralem na TikToku. Wszystko dzięki Zarze Larsson

Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 
NEWS

Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 

Polecane

CGM
„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!” – ten występ „Must Be The Music” poruszył Natalię Szroeder do łez

„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!” – ten występ „ ...

Piotr Odoszewski zachwycił jury

5 godzin temu

CGM
Fokus komentuje stary beef z Paluchem: „Faceci lubią sobie dać po mordzie i wyjaśnić sprawę”

Fokus komentuje stary beef z Paluchem: „Faceci lubią sobie dać p ...

Fokus od dawna chciał stworzyć wspólny kawałek

7 godzin temu

CGM
Malik Montana wydał „GIFT EP”. Na płycie supergwiazda z Bliskiego Wschodu

Malik Montana wydał „GIFT EP”. Na płycie supergwiazda z Bliskiego Wsch ...

Produkcja na najwyższym poziomie

8 godzin temu

CGM
TV Republika podpisuje Dodę jako działaczkę PiS. Gwiazda reaguje

TV Republika podpisuje Dodę jako działaczkę PiS. Gwiazda reaguje

Wpadka na antenie podczas relacji z protestu

8 godzin temu

CGM
Pierwszy koncert Mroza na Torwarze wyprzedał się błyskawicznie. Artysta ogłosił kolejny termin

Pierwszy koncert Mroza na Torwarze wyprzedał się błyskawicznie. Artyst ...

Ogromne zainteresowanie trasą

11 godzin temu

CGM
Czy Young Leosia nadal kibicuje bambi? „To trochę tak jakbym nastała do własnego gniazda”

Czy Young Leosia nadal kibicuje bambi? „To trochę tak jakbym nas ...

Szefowa Baila Ella o trudnym rozstaniu

20 godzin temu