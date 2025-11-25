Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim

CGM

Eldo pojawił się na seminarium zorganizowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego. To symboliczne wydarzenie pokazuje, że muzyka hip-hop ma coraz większą wagę w debacie publicznej i może być elementem rozmów o współczesnej Polsce.

Seminarium „Komu potrzebna jest Polska?” – nowa inicjatywa prezydenta

W weekend odbyło się seminarium zatytułowane „Komu potrzebna jest Polska? Kogo Polska potrzebuje?”, które powstało przy współpracy Kancelarii Prezydenta i jest jednym z cykli zapowiadanych kwartalnych debat. Wydarzenie ma inspirować do refleksji nad rolą Polski we współczesnym świecie, a także angażować różnorodne środowiska – od intelektualistów, przez polityków, po artystów.

Wśród zaproszonych gości obok Eldo znaleźli się publicyści, działacze społeczni i osoby medialne: m.in. Andrzej Nowak, Bronisław Wildstein, Krzysztof Stanowski oraz Jan Śpiewak.

Symbolika obecności Eldo w Pałacu Prezydenckim

Zaproszenie Eldo na seminarium to nie tylko gest wobec artysty, ale także wyraz uznania dla kultury rapowej jako ważnego elementu społeczno-kulturowej przestrzeni Polski. To druga z raperów, którzy w krótkim czasie gościli u prezydenta – wcześniej zaproszenie otrzymał Peja.

Możliwy wpływ rapera na debatę publiczną

Eldo jest artystą z długą historią i bogatym dorobkiem – jego obecność w pałacowych debatach może przynieść kilka korzyści:

  1. Łączenie pokoleń – Eldo reprezentuje starsze pokolenie rapu, a jego głos może rezonować zarówno z młodszymi, jak i starszymi słuchaczami.

  2. Autentyczność – Jego teksty i doświadczenie mogą wnieść do debaty autentyczność i perspektywę artysty, który zna realia życia w Polsce.

  3. Promocja dialogu – Obecność rapera w instytucjach państwowych może budować most między kulturą popularną a elitami politycznymi i intelektualnymi.

